Поздравление Александра Новака с Днём энергетика

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с главным профессиональным праздником – Днём энергетика!

Сегодня этот праздник отмечают не только работники электро- и теплоэнергетики, но и сотрудники всего топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей экономики России. Высокий статус праздника подчеркивает определяющую роль надежного энергообеспечения в современной экономике и социальной сфере.

Прошедший год стал для российской энергетики временем подведения итогов и разработки новых планов развития. Ускоренными темпами в отрасли ведется обновление основных фондов. В генерации в уходящем году будет введено 4,5 ГВт новых мощностей. Пять новых электростанций были запущены в Калининградской области и в Крымской энергосистеме, что открывает для этих регионов возможность дополнительно развивать экономику. В сетевом комплексе в 2018 году введено более 28 тыс. км ЛЭП и более 12,5 тыс МВА трансформаторной мощности.

Продолжается развитие генерации на основе ВИЭ, что позволяет сократить затраты на топливообеспечение удаленных и изолированных районов. Помимо уже привычной для нашей страны солнечной генерации, в ряде регионов построены первые российские ветропарки.

В совокупности с введенными Минэнерго России новыми правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону, мероприятия по улучшению состояния электроэнергетического оборудования дают заметный для всех потребителей эффект. За последние годы уровень технологических нарушений в генерации снизился почти на 15%, а в электросетевом комплексе – на 23%. Высокая системная надежность энергоснабжения была наглядно продемонстрирована во время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. В следующем году энергетикам предстоит на столь же высоком уровне обеспечить надежное энергоснабжение 29-ой Зимней Всемирной Универсиаде в Красноярске.

Перед российской энергетикой также стоят важные задачи в сфере развития инфраструктуры и распределенной генерации, модернизации и цифровизации, по внедрению интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом.

Залог уверенности в успешном решении этих задач - в уникальном опыте реализации крупных проектов, накопленном ветеранами электроэнергетики, высоких компетенциях наших молодых специалистов, в современной научной и производственной базе наших энергетических компаний.

В этот праздничный день желаю всем работникам отрасли и их близким успехов во всех начинаниях, производственных и личных достижений, доброго здоровья и благополучия.