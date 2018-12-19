Бурейская ГЭС работает в плановом режиме

Бурейская ГЭС, расположенная на реке Бурее в Амурской области, работает в штатном режиме, в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР). Электроэнергия вырабатывается с использованием накопленной за лето и осень воды в Бурейском водохранилище. ФАВР не давало указаний на изменение режимов работы ГЭС. Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии.

Перекрытие реки завалом из горных пород, который образовался в труднодоступном районе примерно в 100 км выше ГЭС, в настоящее время не оказывает влияния на работу станции. Специалисты Бурейской ГЭС усилили мониторинг за притоком воды в водохранилище. Экспедиция энергетиков, побывавшая на месте завала, подтвердила практически полное перекрытие реки оползнем. В настоящее время специалисты ГЭС ведут расчеты вариантов работы ГЭС исходя из различных сценариев ликвидации завала в русле реки.

Для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла реки Буреи. Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций РусГидро и МЧС.