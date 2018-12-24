ЧЦЗ не будет наращивать производство из-за решения о закрытии завода "Электроцинк"

В декабре 2018 года в ряде СМИ прошла информация о решении УГМК закрыть завод "Электроцинк" во Владикавказе либо перепрофилировать его. Это вызвало среди жителей Челябинска опасение, что мощности завода будут перенесены в Челябинск, и ЧЦЗ увеличит производство на треть.

Информации о необходимости увеличения выпуска продукции в связи с закрытием производства на "Электроцинке" на ЧЦЗ не поступало.

"Мощность Челябинского цинкового завода рассчитаны на выпуск 200 тысяч тонн товарного цинка в год, - отмечает генеральный директор Павел Избрехт. – В этом году мы произведем 191 тысячу тонн. Оборудование рассчитано на определенную производительность, производственный цикл имеет регламентированную длительность, так что увеличить объем производства не то что на треть, но и на 10-15 процентов мы не сможем даже при большом желании".

"Металлоснабжение и сбыт"