Энергорынку указали "зеленый потолок"

"Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) дал техническую оценку дальнейшего развития нестабильной зеленой генерации в России с учетом ограничений электросетей. По оценке диспетчера, энергорынок без негативных последствий сможет вместить еще до 5 ГВт, изолированные энергосистемы — до 400 МВт, а розничные крышные панели — до 1 ГВт. Но инвесторы в зеленую энергетику рассчитывают на гораздо больший объем.

“Ъ” ознакомился со сделанными "Системным оператором" для Минэнерго расчетами по объему зеленой генерации, который при продлении поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не деформирует энергорынок. Оценка была направлена 26 октября Вячеславу Кравченко, тогда замглавы Минэнерго.

До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт. Инвесторы в ВИЭ настаивают на продолжении: глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс говорил о необходимости как минимум еще 10 ГВт.

В СО пояснили, что увеличение доли ВИЭ требует новых технических требований к оборудованию и технологической защите, которые повлияют на энергорежим и минимизируют негативное влияние нестабильной генерации. Диспетчер считает, что с рыночных позиций при определении предельных объемов ВИЭ нужно ориентироваться на замещение выработки наименее эффективных ТЭС: так эффект от поддержки ВИЭ будет максимален. Но пока СО прогнозирует, что ВИЭ будут вытеснять более дешевую выработку — вплоть до новых парогазовых установок, введенных по обязательным инвестконтрактам (ДПМ — договора на поставку мощности).

Для первой программы поддержки ВИЭ в 2014–2023 годах требований у СО не было, и станции размещают чаще на юге — в регионах с высокой инсоляцией, транспортной доступностью, но с низкой пропускной способностью сетей. При продлении поддержки СО предлагает в районах с сетевыми ограничениями не вводить больших объемов. Предельный объем ВИЭ, полагает СО, нужно считать равным граничным значениям включенной мощности: так выработка даже при полной нагрузке будет минимально вытеснять дешевые ТЭС. При стоимости производства в 1,2 тыс. руб. за МВт•ч предельный объем ВИЭ в ЕЭС России составит 3,2 ГВт, при цене 1 тыс. руб. за МВт•ч — 5 ГВт.

Дальше нужно учитывать и изолированные районы, где дизельные электростанции (ДЭС) можно комбинировать с солнечными панелями или ветряками для экономии топлива. Для систем без накопителей энергии ВИЭ могут составлять до 20% от мощности ДЭС, с системами накопления — до 50%. Здесь ВИЭ уже эффективны: тарифы в районах Якутии в 2018 году на уровне порядка 60 руб. за кВт•ч и выше (в селе Тинная — 230,84 руб. за кВт•ч, в Суччино — 611,52 руб. за кВт•ч). Но для массового прихода ВИЭ на период возврата инвестиций нужно сохранить за инвестором часть средств от экономии топлива на ДЭС. Объем ВИЭ в изолированных зонах может достигать 400 МВт.

Массовая реализация розничных проектов (например, в средней полосе крышная СЭС на 5 кв. м и 5 кВт с коэффициентом использования мощности 14%) экономически эффективна при себестоимости 8–20 руб. за кВт•ч (за счет субсидирования или роста тарифов), полагает СО. При установке крышных СЭС на 1 кВт в детских садах (48,6 тыс.), школах (42 тыс.) и поликлиниках (19 тыс.) возможен устойчивый спрос около 1 ГВт. В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.

Коммерсант