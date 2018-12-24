Глава РЖД и министр транспорта Сербии обсудили создание скоростного ж/д сообщения в стране

Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович обсудили строительство единого диспетчерского центра и создание в Сербии скоростного железнодорожного транспорта. Об этом заявил в понедельник глава РЖД на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"У нас большой потенциал сотрудничества, мы обсудили строительство <...> единого диспетчерского центра. Кроме того, обсуждалась тема скоростного транспорта, в том числе и скоростного пригородного", - сказал Белозеров.

Ранее дочерняя компания холдинга РЖД "РЖД Интернешнл" реконструировала железнодорожную линию Винарци - Джорджево и планирует реконструкцию участка линии Белград - Будапешт стоимостью $247 млн. Также "РЖД Интернешнл" обсуждала покупку более 50% сербской компании по модернизации транспортной инфраструктуры.

ТАСС