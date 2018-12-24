Инжиниринговый дивизион Росатома передал в эксплуатацию энергоблок №4 АЭС "Тяньвань" (Китай)

22 декабря 2018 г. в 03:17 (08:17 мск) началась коммерческая эксплуатация энергоблока №4 АЭС "Тяньвань" (Китай). Таким образом, успешно завершился этап ввода в эксплуатацию "ядерного острова" энергоблока. В ходе него были выполнены все испытания, предусмотренные "Программой ввода в эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 Тяньваньской АЭС".

Испытания подтвердили, что "ядерный остров" соответствует заявленным в контракте техническим характеристикам и требованиям безопасности. На основе выполненных испытаний в ближайшее время в соответствие с генеральным контрактом на блоки №3 и №4 АЭС "Тяньвань" между российским генеральным подрядчиком "Атомстройэкспорт" (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома) и Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) будет подписан протокол предварительной приемки "ядерного острова" энергоблока №4.

"Это означает, что начался двухгодичный период гарантийной эксплуатации станции, после которого блок будет окончательно передан китайской стороне, - сообщил вице-президент по проектам в Китае Инжинирингового дивизиона Росатома Алексей Банник. – Мы с уверенностью можем сказать, что сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС осуществлено полностью в графике, и это важное событие - тому подтверждение. Также, хотелось бы отметить, что такой значимый этап, как начало коммерческой эксплуатации, означает, что в 2018 году совместная работа российских и китайских специалистов позволила ввести в эксплуатацию два блока станции. Мы очень горды тем фактом, что эта напряженная работа была выполнена в соответствии с контрактным графиком, принятым в 2010 году. Особенно символично, что происходит это в день, когда в России отмечается профессиональный праздник – День энергетика".

Передача в коммерческую эксплуатацию Тяньваньской АЭС означает, что теперь электроэнергия, вырабатываемая блоком, начала подаваться в национальную сеть Китая по фиксированному тарифу, установленному властями.

Для справки:

В основу сооружения АЭС "Тяньвань" положен российский проект ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение станции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт".

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ", АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект" и АО "АТОМПРОЕКТ". АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.

Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, объектов по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. АСЭ является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов — Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество.