Лауреатом награды "За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России" в 2018 году стало АО "Интер РАО – Электрогенерация"

22 декабря на торжественном мероприятии Министерства энергетики Российской Федерации в честь Дня энергетика объявлен лауреат учрежденной Системным оператором награды "За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России" по итогам 2018 года. Им стало Акционерное общество "Интер РАО – Электрогенерация" (входит в Группу "Интер РАО").

Компания "Интер РАО – Электрогенерация" является одним из ключевых участников проекта, реализуемого под руководством Минэнерго России с целью обеспечения надежной работы Калининградской энергосистемы.

Специалистами АО "Интер РАО – Электрогенерация" в тесном взаимодействии с производителями генерирующего оборудования и представителями АО "Янтарьэнерго" осуществляется строительство новых электростанций, а также под руководством Системного оператора ведется работа по развитию противоаварийного и режимного управления в энергосистеме Калининградской области.

При строительстве новых электростанций используются энергоблоки небольшой мощности, что позволяет избежать полной потери нагрузки в случае их отключения. Ряд новых энергообъектов оснащен дизельными электростанциями, которые позволяют развернуть основное генерирующее оборудование "с нуля", то есть в условиях полного прекращения электроснабжения собственных нужд электростанции и невозможности подачи напряжения от энергосистемы. Такое техническое решение повышает живучесть станций и обеспечивает возможность начать поэтапное включение отключенных потребителей при работе энергосистемы в изолированном режиме. Часть станций введена в эксплуатацию в 2018 году. В полном объеме комплекс генерирующего оборудования будет введен в ближайшее время.

Решение задачи подготовки энергосистемы к возможной изолированной работе потребовало кардинального изменения структуры и функциональности противоаварийного управления. Так, в энергосистеме установлен новый комплекс локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости (ЛАПНУ), обеспечивающий автоматическое предотвращение нарушения устойчивости генерирующего оборудования электростанций и автоматическое ограничение перегрузки электросетевого оборудования в энергосистеме в случае аварийных отключений, а также автоматическое ограничение повышения частоты в случае аварийных отделений энергосистемы Калининградской области от ЕЭС России.

Новая структура генерирующих мощностей, их характеристики и фактически новая система противоаварийного управления призваны обеспечить устойчивость энергосистемы Калининградской области в любых условиях: при суточных и сезонных колебаниях нагрузки, в изолированном режиме работы, а также при возможных аварийных возмущениях.

В ходе комплексного опробования построенного оборудования и многочисленных натурных испытаний в энергосистеме Калининградской области, совместно реализованных АО "Интер РАО – Электрогенерация" и АО "СО ЕЭС", генерирующее оборудование в изолированном режиме функционировало исправно, частота стабильно поддерживалась на заданном уровне. Таким образом, успешно проведенные испытаний подтвердили верность и своевременность технических решений, примененных в Калининградской энергосистеме.

Информация о награде Системного оператора

Награда "За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России" учреждена Системным оператором в 2013 году. За эти годы лауреатами стали:

2013 год – компания "Э.ОН Россия" (в настоящее время – ПАО "Юнипро");

2014 год – филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Западной Сибири;

2015 год – филиал ПАО "РусГидро" – "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего";

2016 год – филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция";

2017 год – ПАО "ФСК ЕЭС".

Решение о награждении принимается комиссией Системного оператора, состоящей из руководителей технологического функционального блока компании. Победитель по итогам года выбирается из номинантов, выдвинутых филиалами компании – региональными и объединенными диспетчерскими управлениями. Лауреатами награды могут стать электроэнергетические компании, проектные организации, производители оборудования, научно-исследовательские институты, а также профессионалы-энергетики, внесшие значительный персональный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России. Награда вручается за обеспечение ввода в работу новых объектов электроэнергетики, участие в ликвидации последствий аварий, снижение аварийности в результате своевременного выполнения ремонтов энергетического оборудования, развитие систем мониторинга переходных режимов и противоаварийной автоматики, внедрение инноваций, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, способствующие повышению надежности электроэнергетических режимов, разработку нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации в области обеспечения системной надежности, подготовку оперативно-технологического персонала и другие достижения.