Лучшие сотрудники филиала "Ивэнерго" отмечены заслуженными наградами

Накануне профессионального праздника – Дня энергетика лучшим работникам филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" вручили заслуженные награды.

В ходе торжественного мероприятия с приветственным словом к коллегам обратился заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Ивэнерго" Игорь Кайсин. Он поблагодарил коллектив за трудолюбие, выдержку, ответственный подход к делу и пожелал всем дальнейшей успешной работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения жителей Ивановской области, исполнения задуманных планов, процветания и благополучия.

С профессиональным праздником энергетиков также поздравил заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Александр Шаботинский.

Почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации награждены заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер производственного отделения (ПО) "Тейковские электрические сети" Андрей Григорьев и диспетчер оперативно-диспетчерской службы ПО "Кинешемские электрические сети" Татьяна Куприянова. Благодарность Министерства энергетики РФ вручена электромонтеру по обслуживанию подстанций Фурмановской группы подстанций службы подстанций ПО "Ивановские электрические сети" Марине Воробьевой.

Отраслевыми почетными грамотами Объединения работодателей электроэнергетики отмечены начальник отдела договорной работы департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала "Ивэнерго" Ольга Молькова, начальник департамента правового обеспечения филиала Мария Точенова, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник Центра управления сетями филиала "Ивэнерго" Сергей Чубков.

Также члены трудового коллектива предприятия за большой личный вклад и профессиональное мастерство награждены почетными грамотами и благодарностями ПАО "Россети", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", администраций муниципальных образований Ивановской области, филиала "Ивэнерго". Часть отличившихся сотрудников занесены на Доски Почета ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и филиала "Ивэнерго". Дипломами и памятными подарками награждены лучшие наставники и стажеры предприятия. Всего в ходе торжественного собрания были поощрены 140 сотрудников "Ивэнерго".

За внесенный вклад в развитие электроэнергетики области и эффективное и взаимовыгодное сотрудничество вручены благодарственные письма деловым партнерам предприятия.

Теплые слова в этот вечер прозвучали в адрес ветеранов предприятия, заложивших надежную основу развития энергетической отрасли Ивановской области и передавших свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов "Ивэнерго".

Для сотрудников предприятия состоялся праздничный концерт, составленный из ярких самодеятельных номеров работников филиала и творческих коллективов города Иваново.

В канун Дня энергетика в ходе торжественных мероприятий, прошедших 20 и 21 декабря в белом зале Музея промышленности и искусства Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина, сотрудники "Ивэнерго" также были отмечены государственными и региональными наградами.

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу указом Президента Российской Федерации Владимира Путина мастеру Южского мастерского участка сектора высоковольтных линий производственного отделения "Ивановские электрические сети" Ивану Деханову присвоено почетное звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации". Почетной грамотой губернатора Ивановской области награжден электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА службы релейной защиты, автоматики и метрологии производственного отделения "Ивановские электрические сети" Александр Зайцев. Заслуженные награды энергетикам вручил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Кроме того, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области отметил филиал "Ивэнерго" Дипломом за внесение существенного вклада в организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.