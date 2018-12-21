Российские инновации в электроэнергетике на Всероссийском форуме "ПроеКТОриЯ"

В Ярославле прошел ежегодный Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ". В период 11 – 14 декабря 2018 года более 500 старшеклассников, ориентированных на развитие в инженерно-технической и естественно-научной сферах, встретились с руководителями крупнейших российских компаний и ректорами ведущих отечественных вузов, а также познакомились с новейшими российскими разработками в области энергетики, транспорта, медицины, космических и информационных технологий.

В формате образовательного шоу школьникам предложили решить реальные задачи от ведущих работодателей страны и продемонстрировали возможности современного оборудования. Экспозицию инновационных отечественных приборов и устройств, которые сегодня внедряются в электросетевом комплексе, организовал генеральный партнер Форума компания "Россети". В числе передовых решений российских разработчиков был представлен многофункциональный модульный контроллер для цифровых подстанций ARIS 2808 производства компании "Прософт-Системы". Он использовался в составе учебных проектов "Диагностика силовых трансформаторов на базе алгоритмов искусственного интеллекта" и "Система управления накопленной энергией в электросетевом комплексе", обеспечивая работу с цифровыми каналами.

Контроллер ARIS 2808 собирает данные с МИП, МП РЗА, счетчиков электроэнергии и модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, транслирует команды управления, конвертирует протоколы и обменивается данными с вышестоящими уровнями автоматизированных систем. Это универсальный инструмент автоматизации управления инновационными сетями электроснабжения. В случае аварийных ситуаций, связанных с короткими замыканиями, данное устройство локализует поврежденные участки и обеспечивает восстановление электрической сети, минимизируя выезды оперативного персонала. Это позволяет сократить время перерывов электроснабжения и снизить эксплуатационные издержки.

В настоящее время пилотный проект по созданию системы автоматического восстановления электроснабжения сетей (САВС) 6-20 кВ на базе данных контроллеров реализован в системе Smart Grid в Республике Татарстан.