Специалисты "Оренбургэнерго" провели день открытых дверей для школьников и студентов

В Центральном производственном отделении (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" побывали ученики Оренбургской общеобразовательной школы № 55, студенты Оренбургского государственного аграрного университета (ОГАУ), Оренбургского государственного университета (ОГУ) и учащиеся Оренбургского аграрного колледжа.

В диспетчерском пункте учащиеся узнали, в чем заключается работа диспетчера. Его рабочими инструментами являются компьютер и телефон. Цифровая схема на компьютере дублируется на мнемоническом щите.

– Диспетчер видит всю схему электроснабжения Центрального энергорайона области и отмечает, какая подстанция и какие линии электропередачи выведены в ремонт, – пояснил Владимир Шутов, начальник оперативно-диспетчерской службы Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго". – Он видит, можно ли подключить потребителей по другой резервной схеме на время проведения ремонтов.

В службе централизованного ремонта школьники и студенты увидели, как ремонтируется трансформатор. Здесь энергетики полностью разбирают трансформатор, проводят замену основных узлов и устраняют обнаруженные неисправности.

– Полный ремонт одного силового трансформатора выполняет бригада из 8 человек, – рассказал Денис Вязников, начальник службы централизованного ремонта Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго". – Для того, чтобы дать вторую жизнь трансформатору требуется 14 дней тяжелого и кропотливого труда.

Своими впечатлениями от мероприятия поделился Александр Коробецкий, студент Оренбургского аграрного колледжа.

– На практике работа энергетика выглядит интереснее, чем в теории. Я понимаю, что, не получив теоретических знаний и достаточного опыта в работе, нельзя стать диспетчером.

Специалисты управления транспортного сервиса продемонстрировали студентам автотранспортного факультета ОГУ автомобили и спецтехнику, которую энергетики используют в работе и показали, как проводятся ремонты и техническое обслуживание техники.

В завершение мероприятия перед школьниками и студентами выступили Василий Севостьянов, директор Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго" и представители Совета молодежи электросетевого предприятия.

– Ежегодно на нашем предприятии проходят практику порядка 200 студентов из оренбургских высших и средне-профессиональных учебных заведений. Ребята не только работают, но и принимают участие в различных социальных и молодежных проектах, – отметил Василий Михайлович. – Самых активных после окончания обучения мы берем на работу.

Представители Совета молодежи Центрального ПО показали студентам презентацию о том, как трудятся молодые специалисты на предприятии, участвуют в различных мероприятиях и реализации проектов регионального и федерального уровня. В филиале "Оренбургэнерго" действует программа "Кадровый резерв", куда каждый студент, прошедший практику и проявивший свою активность, может подать заявку.

– Сегодня энергетики показали учащимся не только практическую сторону будущей профессии, но и возможность их творческого и личностного развития, - отметил Алексей Мельников, доцент транспортного факультета ОГУ.

Дни открытых дверей, экскурсии, лекционные занятия для школьников и студентов специалисты филиала "Оренбургэнерго" проводят по всей Оренбургской области. Цель подобных мероприятий – практическое ознакомление с профессией энергетика.