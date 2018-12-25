АГРИСОВГАЗ презентовал новое производственное направление

В начале декабря экспертный совет по вопросам инноваций и импортозамещения в ТЭК Государственной Думы РФ провёл заседание, посвященное развитию программ импортозамещения в сфере энергетики и машиностроения. В мероприятии приняли участие представители промышленности и профильных государственных ведомств.

С докладами об оценках и перспективах развития программ импортозамещения выступали: И. Ананских - первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике, М. Мыскин – заместитель генерального директора по развитию ЛЛК-Интернешнл, И. Насыров – начальник управления обеспечения добычи нефти и производства сервисных работ ЛУКОЙЛа, М. Миронова – секретарь экспертного совета по энергетике и инновациям развитию программ импортозамещения и Г.И. Шмаль - президент Союза Нефтегазопромышленников России.

В своём докладе директор бизнес-направления "ГЕОИНЖИНИРИНГ" компании Агрисовгаз А. Сабельников коснулся возможностей нового направления компании. В частности, он отметил увеличение объёмов производства сезонно-действующих охлаждающих устройств - термостабилизаторов, а также высокоэффективных систем вертикального и горизонтального охлаждения, которые используются для предотвращения растепления вечномерзлых грунтов, что обеспечивает их несущую способность.

Ещё одна специализация бизнес-направления - проектирование и монтаж систем наблюдения за состоянием сооружений и их оснований. Традиционные и автоматизированные системы геотехнического мониторинга производства Агрисовгаза позволяют отслеживать основные показатели, характеризующие эффективность и безопасность эксплуатации сооружений – осадки фундаментов, напряжения в конструкциях, температуру вечномерзлых грунтов, гидрогеологический режим и прочие параметры.

Помимо перечисленного – говорит Андрей Сабельников, наши специалисты проектируют и монтируют металлоконструкции любой сложности, в том числе: опоры трубопроводов и ЛЭП, сваи любых типоразмеров, опоры освещения, мачты связи и прочее изделия.

В собственности индустриального комплекса находится все необходимое техническое оснащение для проведения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ в условиях Крайнего Севера. В числе объектов, на которых были задействованы специалисты индустриального комплекса: магистральный газопровод Сила Сибири, Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, Новопортинское месторождение, Ванкорская группа месторождений и целый ряд прочих объектов.

Производство термостабилизаторов грунта, систем геотехнического мониторинга, опор трубопроводов и прочих металлоконструкций организовано таким образом, что способно обеспечить значительную конкуренцию для лидеров данного сегмента. Эффективность достигается в том числе за счет исключения сложных логистических схем, так как все компоненты изделий изготавливаются на территории нашего индустриального комплекса, без привлечения сторонних производителей.

Справочно: бизнес-направление "ГЕОИНЖИНИРИНГ" компании Агрисовгаз специализируется на проектировании, производстве и монтаже стабилизаторов грунта марки АСГ, систем геотехнического мониторинга, систем мониторинга температуры грунта, а так же опор трубопровода от 57 мм до 1 420 мм.

"Металлоснабжение и сбыт"