Ассоциация "Интерэлектромаш" – новые планы и перспективы

24-е собрание участников Ассоциации "Интерэлектромаш" гостеприимно приняли на заводе электроизоляционных материалов "Элинар" ("Холдинговая компания "Элинар"), расположенном в Наро-Фоминском районе Московской области.

"Интерэлектромаш" – это Международная Ассоциация делового сотрудничества по турбо- и гидрогенераторам, электрическим машинам, электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства.

Ее постоянными участниками являются: электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ, ОАО "ХК Элинар", ООО "Турбинные технологии ААЭМ", АО "Красногорский завод "Электродвигатель", ОАО "Завод Микропровод", Всероссийский Электротехнический Институт (ВЭИ) - филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени Академика Е.И. Забабахина", ПАО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ", АО "Воронежский электромеханический завод", ООО "ВОЛМАГ", ООО "РУСЭЛПРОМ - Сафоновский электромашиностроительный завод", ПАО "Силовые машины" завод "Электросила", ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель", ОАО "СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ", СП ЗАО "Альянс-ПМФ", ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод".

На встрече конструктивно рассмотрены насущные задачи, определены векторы дальнейшего развития и ближайшие планы Ассоциации. В центре обсуждения находились особенности стратегии предприятий в условиях системного кризиса с учетом санкционной политики. Представлены итоги и перспективы развития экспорта в электромашиностроении на основе мер государственной поддержки. Особым пунктом повестки стали вопросы импортозамещения и энергоэффективности. Кроме того, рассмотрены проблемы технического регулирования, сертификации и оценки соответствия регламентам продукции электромашиностроения.

Новым Президентом Ассоциации "Интерэлектромаш" единогласно избран С.А. Масютин, заместитель генерального директора концерна РУСЭЛПРОМ, д.э.н, профессор.

Избран Совет Ассоциации в следующем составе: Масютин С.А., Куимов И.Е., Ахунов Т.А., Биржин А.П., Кади-Оглы Е.Ф., Ратнер Н.Ш., Соловьев В.М., Сосенко С.Ю. Исполнительным директором Ассоциации стал Сосенко С.Ю.

Участники встречи посетили производственные цеха завода электроизоляционных материалов "Элинар". Эксперты интересовались особенностями производимых на заводе материалов и компонентов, техническим оснащением цехов, условиями труда сотрудников.

Представители предприятий ассоциации "Интерэлектромаш" стали гостями праздничной программы "Люди и годы", на которой чествовали ветеранов и работников Холдинга "Элинар". В этом торжестве участвовали также руководители Московской области и Наро-Фоминского района.

СПРАВКА

Ассоциация "Интерэлектромаш" – международная организация, учрежденная 19 апреля 1991 года производственными, научно-производственными объединениями, научно-исследовательскими, проектными, конструкторско-технологическими и торговыми организациями и предприятиями, имеющими юридическую самостоятельность. Одной из задач Ассоциации является оказание содействия своим членам в их внешнеэкономической, производственной, научно-технической деятельности и в защите их интересов при осуществлении этой деятельности.

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