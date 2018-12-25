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Производство

Большие планы и большие инвестиции ВСМПО-АВИСМА

Большие планы и большие инвестиции ВСМПО-АВИСМА

25 декабря 2018, 13:30
Рубрика: Производство
Метки: ВСМПО-АВИСМА
Отрасль: Металлургия 

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Титановая корпорация ВСМПО-АВИСМА подготовила инвестиционный план на следующий год, который станет базой для новой восьмилетней программы. Наиболее масштабным и дорогостоящим мероприятием станет полная реконструкция трубопрофильного и сортопрокатного производства. О том, какова общая стоимость новой инвестпрограммы, для чего необходима модернизация одного из старейших цехов и какие еще вложения планируются, рассказал гендиректор корпорации Михаил Воеводин:

"В этом году мы верстали инвестиционный план не так, как всегда. Последние два года мы "почивали на лаврах" нашей инвестиционной программы, начатой в 2007 году. Но этой осенью пришло осознание, что инвестпрограмма – вещь живая: одна закончилась, другая должна начаться, поэтому надо верстать инвестиционный план не на год, а на ближайшие восемь лет.

В этот восьмилетний период мы планируем вложить в две наши площадки – ВСМПО и АВИСМА – порядка 700 миллионов долларов. Есть ряд больших проектов. Для одного из них площадкой станет один из родоначальников ВСМПО – трубопрофильный и сортопрокатный цех.

Последние десять лет мы были нацелены на штамповку и плоский прокат, а цех № 3 был несколько обделен инвествниманием. Но на сегодня это такое производство, что точечные инвестиции в него – нерациональны и неэффективны. Здесь требуется реконструкция по всем фронтам. И то, что мы задумали в цехе № 3, можно назвать грандиозным проектом!

За три года практически будет построен новый цех. Нам предстоит решить только, получит ли он новую жизнь в старых стенах или для третьего будет новое здание с новым сортопрокатным станом. Это будет действительно комплексное решение проблемы и залог успешного будущего для нашего пруткового производства, которое мы намереваемся расширить производством проволоки, как для крепежа, так и для медицинских изделий.

Разумеется, продолжатся инвестиции в плавильное производство. Уже принято решение о закупке в 2019 году новой плазменной печи. Будем инвестировать в штамповочное производство: сейчас рассматриваются варианты покупки нового пресса под прутки и биллеты.

Инвестиции были, есть и будут, без них мы не сможем развиваться. Оборудование, которое мы покупаем – это не ширпотреб, это эксклюзивные агрегаты, а значит, и сроки их поставки достаточно длинные. То, что мы сегодня закладываем в инвестплан, будет поступать в 2019-2020-2021 годах, которые будут ударными по финансированию и объему работ".

"Металлоснабжение и сбыт"

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