Бригады Кубаньэнерго завершают восстановление энергоснабжения в Анапском районе

Специалисты ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") завершают работы по устранению последствий непогоды в населённых пунктах Анапского района. Большая часть потребителей на данный момент запитана, в том числе по резерву.

Ураганный ветер с порывами до 30 м/с и обильные осадки стали причиной технологических нарушений в некоторых населённых пунктах Анапского района. Всего в работах по восстановлению энергоснабжения и отработке заявок бытовых потребителей в Юго-Западном филиале Кубаньэнерго задействовано 52 специалиста в составе 10 бригад, а также 10 единиц техники, в том числе специальной.

Налажено взаимодействие с метеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, администрациями края и муниципальными образованиями.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52.

Также для потребителей работает единый интернет-портал группы компании "Россети" "Светлая страна", где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).