До 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метро

До конца 2023 года в столице планируется построить и открыть 134 км линий метро и 55 станций, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За пять лет мы построим 134 км линий метро, 55 станций и семь депо для обслуживания и ремонта поездов. Безусловно, мегапроектом этого периода станет Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Она улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города", - отметил Хуснуллин.

Он также сообщил, что в этот период будут продолжены работы по продлению существующих линий - Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской.

"Кроме того, создан масштабный задел на будущее. Перспектива нового строительства предусматривает фактическое удвоение существующей системы метрополитена и обеспечит шаговую доступность метро для 95% москвичей", - добавил Хуснуллин.

В этом году в Москве построено и открыто рекордное за всю историю московского метростроения количество станций - 17.

Железные дороги

Хуснуллин также добавил, что в 2018 году в Москве построено и реконструировано почти 53 км железных дорог, а в ближайшие пять лет запустят еще около 450 км путей.

"До конца 2023 года мы планируем построить и реконструировать 446 км путей, 221 станцию и организовать 17 сквозных маршрутов электропоездов - Московских центральных диаметров", - сказал он. Заммэра отметил, что первые два диаметра - "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск" - планируется запустить в 2019-2020 годах.

"В Москве ведется активная работа по интеграции внутригородских железных дорог в транспортную систему города. Только за этот год введено в эксплуатацию 52,7 км железнодорожных путей, а также реконструировано четыре остановочных пункта "Окружная" Савеловского направления, "Новохохловская" Курского, "Ленинградская" Рижского и "Карачарово" Горьковского направления", - отметил Хуснуллин.

По его словам, также выполнена реконструкция путей на участке Люблино-Подольск Курского направления железной дороги протяженностью 12,9 км, запущено движение на участке Карачарово-Реутово Горьковского направления (9,3 км), на участке Москва-Одинцово (24,3 км) и Усовской ветке Смоленского направления (6,2 км).

Интерфакс