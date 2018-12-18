Коллектив Курскэнерго отметил профессиональный праздник

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика и 60-летию предприятия. В праздничном мероприятии приняли участие более 200 сотрудников филиала, ветераны отрасли, представитель областной думы, руководители предприятий – партнеров.

Открыл собрание первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин. Он отметил, что с образованием РЭУ "Курскэнерго" 13 мая 1958 года впервые начали разрабатываться планы развития энергосистемы, проводилась целенаправленная работа по электрификации Курской области. Об этапах становления энергетики страны в целом и Курскэнерго, в частности, присутствующим рассказал фильм, подготовленный к юбилею предприятия.

Вячеслав Иванович поздравил энергетиков с важными событиями в жизни коллектива, подвел итоги работы в уходящем году, поблагодарил коллектив за добросовестный труд и профессионализм. "Филиал выполнил свои обязательства перед потребителями по передаче электроэнергии, технологическому присоединению к сетям, в срок и с высоким качеством реализовал мероприятия ремонтной и инвестиционной программ".

В ряду важных событий уходящего года – участие специалистов Курскэнерго в учениях группы компаний "Россети" в Республике Дагестан и Тверской области, где они успешно справились с поставленными задачами. Результатом усилий энергетиков стало улучшение качества электроснабжения десятков тысяч людей, а полученными навыками и умениями участники учений делятся со своими коллегами, что способствует повышению квалификации работников районов электрических сетей Курскэнерго.

Особые слова благодарности энергетикам, ветеранам – людям, которые стояли у истоков создания Курской энергосистемы высказал заместитель председателя Курской областной думы Дмитрий Гурин. Он отметил, что накопленный за десятилетия опыт, преемственность поколений, замечательные традиции – это тот запас прочности коллектива Курскэнерго, который позволяет ему выполнять любые задачи, справится со всеми трудностями.

По ходу торжественного собрания со сцены актового зала Курскэнерго энергетикам желали безаварийной работы, стабильности, поступательного развития энергосистемы представители областной организации "Всероссийский электропрофсоюз", предприятий – партнеров.

В этот торжественный день более 170 работников Курскэнерго были отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ, ПАО "Россети", ПАО "МРСК Центра", "Курскэнерго", Курской областной Думы, что является признанием их высокого профессионализма, добросовестной работы и ответственности коллектива за обеспечение надёжного электроснабжения потребителей.

Завершила торжественное собрание яркая музыкальная программа, подготовленная силами работников и ветеранов Курскэнерго.