4 декабря 2018 года ГК "ССТ" приняла участие в конференции энергетиков, организованной Группой АЛРОСА, где выступила с докладом, подтвердив свои компетенции в области электрообогрева.

АЛРОСА уделяет большое внимание направлениям деятельности, которые связаны с энергоресурсной и технологической эффективностью. Не случайно, что в декабре этого года компания стала одним из лидеров рейтинга экологической и энергетической эффективности, подготовленной Группой Интерфакс. Стремясь оптимизировать технологические процессы, специалисты АЛРОСЫ проводят ежегодную конференцию для энергетиков и производителей промышленного оборудования.

В этом году конференция "Теплоэнергетический комплекс АК „АЛРОСА“ (ПАО). Энергосберегающий путь его развития в 2016-2020 гг. Курс на повышение энергобезопасности и энергоэффективности" прошла в городе Мирный, в алмазной столице России.

Место конференции выбрано не случайно, ведь именно Якутия — основной поставщик алмазов в России. Но условия работы здесь суровые, более 40% территории находится за Северным полярным кругом. И тем не менее, АЛРОСА, крупнейшая компания мира по добычи алмазов, находит энергоэффективные технологии, подходящие для Якутии.

4 декабря 2018 года Сергей Малахов, руководитель направления отдела перспективного развития и инновационных проектов "ССТэнергомонтаж", в рамках конференции презентовал комплексные решения в области электрообогрева для предприятий горнодобывающего сектора.

"Тепло- и водоснабжение, канализация, внутриплощадочные инженерные сети, насосные станции отведения шахтных вод, баки для здания бункеров-дозаторов, а также инфраструктурные объекты — для всех этих объектов используются системы на основе электрических нагревательных кабелей", — пояснил Сергей Малахов.

Компания "ССТэнергомонтаж" (входит в ГК "ССТ") сотрудничает с АЛРОСОЙ с 2001 года. За это время специалисты оснастили системами электрообогрева инженерные коммуникации и насосные станции рудников "Мир", "Айхал" и "Удачный".

ГК "ССТ" предлагает не просто нагревательные кабели, образующие часть системы электрообогрева, а проектирует, изготавливает и осуществляет монтаж комплексных систем, адаптированных к конкретным условиям применения на объекте заказчика. Специалисты ГК "ССТ" реализовали свыше 10 000 тысяч проектов систем промышленного электрообогрева для крупнейших российских и международных компаний.