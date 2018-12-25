На Владимирском химическом заводе освоен новый продукт

Листовой пластикат ПВХ марки 57-40- термопластичный полупрозрачный материал, полученный методом экструзии.
Пластикат используется:
1 для антикоррозионной защиты металлических конструкций, травильных электролизных ванн с температурой эксплуатации до 70° С;
2 в качестве слоя химической защиты, обращенного к реагентам гальванических ванн;
3 для облицовки столов в специальных производственных помещениях;
4 для гидроизоляции спортивных сооружений.
Температурный диапазон эксплуатации пластиката от - 15° С до+ 70° С.
Прозрачность пластиката позволяет контролировать наличие механических примесей, могущих вызвать течи ванн за счет их растворения реагентами, что наблюдается в случае использования непрозрачных защитных материалов.
Материал стоек к действию кислот и щелочей.