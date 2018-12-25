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Производство

На Владимирском химическом заводе освоен новый продукт

На Владимирском химическом заводе освоен новый продукт

25 декабря 2018, 12:15
Рубрика: Производство
Метки: ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Листовой пластикат ПВХ марки 57-40- термопластичный полупрозрачный материал, полученный методом экструзии. Пластикат используется: 1 для антикоррозионной защиты металлических конструкций, травильных электролизных ванн с температурой эксплуатации до 70° С; 2 в качестве слоя химической защиты, обращенного к реагентам гальванических ванн; 3 для облицовки столов в специальных производственных помещениях; 4 для гидроизоляции спортивных сооружений. Температурный диапазон эксплуатации пластиката от - 15° С до+ 70° С. Прозрачность пластиката позволяет контролировать наличие механических примесей, могущих вызвать течи ванн за счет их растворения реагентами, что наблюдается в случае использования непрозрачных защитных материалов. Материал стоек к действию кислот и щелочей.

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