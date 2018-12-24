Ученые ГНЦ РФ – ФЭИ получили награды за научное открытие в области фундаментальной физики

24 декабря на заседании Научно-технического совета Государственного научного центра "Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского" (Обнинск, Калужская обл.) работники института - главный научный сотрудник, д.т.н., профессор Валерий Ярыгин и руководитель экспериментально-методологической группы Сергей Тулин получили дипломы и почетные медали им. П.Л. Капицы. ГНЦ РФ-ФЭИ был награжден соответствующим свидетельством Российской академии естественных наук.

Поводом для вручения наград стало научное открытие "Явление фазового превращения аморфного мелкодисперсного углерода в графен/графеноподобную структуру, интеркалированную цезием, в среде низкотемпературной газоразрядной цезиевой плазмы". Оно было сделано В. Ярыгиным и С. Тулиным в содружестве с коллегами из Санкт-Петербургского горного университета четыре года назад.

"Это очень большой наш успех. Авторитет института непрерывно растет, благодаря таким событиям", - прокомментировал награждение генеральный директор ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Говердовский.

"Практическое значение научного открытия обусловлено тем, что его реализация в термоэмиссионных технологиях плазменной электроэнергетики создает предпосылки разработки инновационных технологий и энергетических установок, имеющих высокую энергоэффективность, способствующих энергосбережению и обеспечению ресурсоспособности в ряде новых актуальных, практически важных национальных задачах России", - отметил Валерий Ярыгин.

Для справки:

Научное открытие относится к области физики плазмы и описывает новый физический механизм ранее неизвестного явления превращения аморфного мелкодисперсного углерода в гетерогенную анизотропную двумерную структуру углерода и управляемого снижения работы выхода электронов до аномально низких значений ~1-2 эВ за счет образования дипольного момента на границе раздела графен/графеноподобной структуры с низкотемпературной цезиевой плазмой, содержащей конденсат возбужденных состояний цезия.