ЗСМК построит новую электроподстанцию

Единство, прагматичность, надежность
Репортаж о компании WINLONG производителе оборудования для кабельной промышленности
26 декабря 2018, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЕВРАЗ
Отрасль: Электроэнергетика
На территории ЕВРАЗ ЗСМК приступили к строительству новой электроподстанции, суммарные мощности которой составят 252 МВА. Это в полной мере обеспечит не только существующее потребление, но и потребности комбината с учетом реализации крупных проектов по развитию производства.
В строительство планируется вложить около 1 млрд рублей.
Новая электроподстанция обеспечит стабильное и бесперебойное электроснабжение прокатного производства, паровоздуходувной станции, доменного и кислородного цехов, а также цеха водоснабжения и водоотведения.
В рамках проекта смонтируют два трансформатора, построят здание закрытого распределительного устройства с полным комплексом электротехнического оборудования и современными системами жизнеобеспечения и контроля.
Завершение строительства подстанции намечено на IV квартал 2019 года.