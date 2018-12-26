ЗСМК построит новую электроподстанцию

На территории ЕВРАЗ ЗСМК приступили к строительству новой электроподстанции, суммарные мощности которой составят 252 МВА. Это в полной мере обеспечит не только существующее потребление, но и потребности комбината с учетом реализации крупных проектов по развитию производства.

В строительство планируется вложить около 1 млрд рублей.

Новая электроподстанция обеспечит стабильное и бесперебойное электроснабжение прокатного производства, паровоздуходувной станции, доменного и кислородного цехов, а также цеха водоснабжения и водоотведения.

В рамках проекта смонтируют два трансформатора, построят здание закрытого распределительного устройства с полным комплексом электротехнического оборудования и современными системами жизнеобеспечения и контроля.

Завершение строительства подстанции намечено на IV квартал 2019 года.

Energyland