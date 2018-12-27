Аэродром Бельбек сможет принимать гражданские рейсы до появления аэровокзала

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27 декабря 2018, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, БЕЛЬБЕК, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Телекоммуникация (связь)
Власти Севастополя направили на развитие аэродрома 775 млн рублей
Севастопольский аэродром Бельбек может начать работу с гражданскими рейсами до завершения строительства аэровокзала, сообщил в понедельник журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.
Ранее сообщалось, что в субботу новая взлетно-посадочная полоса Бельбека приняла первые военные самолеты и гражданский борт. Сообщалось, что строительство гражданского аэровокзала планируется в 2019-2020 году. При этом уже сейчас Бельбек является аэродромом двойного назначения. Власти Севастополя направили на развитие аэродрома 775 млн рублей, получив около 6% в АО "Международный аэропорт "Симферополь", филиалом которого станет гражданский сектор Бельбека.
"Следующим этапом будет строительство аэровокзального комплекса <…> Гражданские рейсы даже до открытия аэровокзала ВПП сможет принимать, как только военные введут ее в эксплуатацию", - сказал Овсянников.
Он уточнил, что аэровокзальный комплекс будет построен за счет частных средств. Деньги, которые бюджет Севастополя вложил в развитие аэродрома, будут направлены на рулежные дорожки, обустройство стоянки гражданских судов, оснащение навигационным оборудованием.
Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты. Здание пассажирского терминала будет рассчитано на работу с малыми рейсами деловой авиации и обслуживать до 20 пассажиров в час.