Аэродром Бельбек сможет принимать гражданские рейсы до появления аэровокзала

Власти Севастополя направили на развитие аэродрома 775 млн рублей

Севастопольский аэродром Бельбек может начать работу с гражданскими рейсами до завершения строительства аэровокзала, сообщил в понедельник журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что в субботу новая взлетно-посадочная полоса Бельбека приняла первые военные самолеты и гражданский борт. Сообщалось, что строительство гражданского аэровокзала планируется в 2019-2020 году. При этом уже сейчас Бельбек является аэродромом двойного назначения. Власти Севастополя направили на развитие аэродрома 775 млн рублей, получив около 6% в АО "Международный аэропорт "Симферополь", филиалом которого станет гражданский сектор Бельбека.

"Следующим этапом будет строительство аэровокзального комплекса <…> Гражданские рейсы даже до открытия аэровокзала ВПП сможет принимать, как только военные введут ее в эксплуатацию", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что аэровокзальный комплекс будет построен за счет частных средств. Деньги, которые бюджет Севастополя вложил в развитие аэродрома, будут направлены на рулежные дорожки, обустройство стоянки гражданских судов, оснащение навигационным оборудованием.

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты. Здание пассажирского терминала будет рассчитано на работу с малыми рейсами деловой авиации и обслуживать до 20 пассажиров в час.



ТАСС