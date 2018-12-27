Для реконструкции аэропорта Магадана за 1,5 млрд руб не найден подрядчик

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подконтрольно Росавиации) признало несостоявшимся конкурс с ограниченным участием на очередной этап реконструкции аэропорта "Сокол" (Магадан), говорится в материалах на сайте госзакупок.

Заявку на участие в тендере подала только одна компания — ООО "Нордтрансстрой" (Магадан). Однако заявка была отклонена, поскольку не соответствовала требованиям документации: компания не указала ценовое предложение.

"Нордтрансстрой" уже выполнял работы в дальневосточных аэропортах: реконструировал аэропорты в Тикси и Среднеколымске (общая стоимость работ составила 438,87 млн рублей), а также взлетно-посадочную полосу в аэропорту поселка Чокурдах в Якутии (за 949,4 млн рублей).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нордтрансстрой" зарегистрировано в 2010 году в Магадане, основной вид деятельности связан со строительством жилых и нежилых зданий. Владельцами в равных долях являются Александр Краснов и Вячеслав Михайлов.

Как сообщалось, "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявила конкурс с начальной (максимальной) ценой контракта 1,492 млрд рублей. Подрядчику предстояло до 30 ноября 2020 года реконструировать перрон, светосигнальное оборудование, два контрольно-пропускных пункта, организовать освещение мест стоянок воздушных судов, а также выполнить работы, связанные с инфраструктурой — сетями водоснабжения, связи, тепла, ограждением, периметровой защитой зоны аэропорта.

II этап реконструкции разделен на три подэтапа. Причем работы в рамках третьего подэтапа идут в настоящее время (их выполняет "Нордтрансстрой"), а объявлявшийся тендер предполагал выполнение второго подэтапа. Тендер на работы по первому подэтапу будет объявлен позднее.

Проект II этапа реконструкции аэропорта со второй попытки прошел госэкспертизу в августе 2017 года. Общая стоимость работ в рамках II этапа оценивается в 2 млрд рублей.

Аэропорт расположен в поселке Сокол в 38 км от Магадана, имеет одну взлетно-посадочную полосу. Предприятие эксплуатирует ОАО "Аэропорт Магадан", принадлежащее Росимуществу.

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" является балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения, а также аэродромов, реконструируемых в рамках федеральных целевых программ.

Интерфакс