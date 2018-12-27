Паспорт национальной программы "Цифровая экономика" окончательно утверждён

Паспорт национальной программы "Цифровая экономика РФ" утверждён в четверг на Президиуме Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, стало известно D-Russia.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Во вторник, напомним, программа была утверждена на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством Дмитрия Медведева.

Текст программы пока официально не опубликован.

Предлагаем вашему вниманию сокращённое изложение описания национальной программы "Цифровая экономика" из редакции документа, утвержденной во вторник на заседании правительственной комиссии.

Национальная программа направлена на достижение цели, определенной указом президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению "Цифровая экономика".

Реализация программы способствует достижению стратегически значимых задач основных направлений деятельности правительства РФ на период до 2024 года (утверждены 29 сентября 2018 г.).

Национальная программа исполняется в соответствии с государственными программами РФ "Информационное общество", "Экономическое развитие и инновационная экономика" и др., включая отраслевые государственные программы субъектов РФ.

Направления национальной программы "Цифровая экономика":

формирование новой регуляторной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой экономики;

создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных;

обеспечение устойчивости и безопасности её функционирования;

формирование системы подготовки кадров для цифровой экономики;

поддержка развития перспективных "сквозных" цифровых технологий и проектов по их внедрению;

повышение эффективности государственного управления и оказания государственных услуг посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Каждому из направлений соответствует отдельный федеральный проект.

Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" направлен на разработку нормативных правовых актов, создающих условия развития цифровой экономики в таких сферах, как: гражданский оборот, финансовые технологии, интеллектуальная собственность, телекоммуникации, судопроизводство и нотариат, стандартизация и иных. Планируется также урегулировать сквозные для различных отраслей законодательства вопросы, связанные с идентификацией субъектов правоотношений, электронным документооборотом, сбором, хранением и обработкой данных, в том числе персональных.

Планируется поэтапная автоматизация отдельных процессов нормотворчества и формирования правоприменительной практики, включая внедрение механизмов формирования и использования машиночитаемых норм и использования технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных, распределенных реестров (blockchain) и др.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок.

Реализация федерального проекта позволит обеспечить современными услугами связи, в том числе ШПД, телефонией, IP-телевидением жителей городов, сельских малых и труднодоступных населенных пунктов. Доля домохозяйств, использующих ШПД, среди общего числа домохозяйств на территории РA должна составлять не менее 89% к концу 2021 года и не менее 97% к концу 2024 года.

Предстоит обеспечить подключение медицинских организаций, в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) к Интернету (в России 42 тысячи ФАП – ред.).

Элементы инфраструктуры:

магистральные ВОЛС до населённых пунктов, не обеспеченных магистральными ВОЛС, на территории которых расположены объекты подключения (на труднодоступных территориях организуются спутниковые линии связи);

сети передачи данных для пропуска трафика, включая узлы концентрации, обеспечивающие возможность подключения сетей доступа до подключаемых объектов, и иную инфраструктуру;

сети доступа на базе ВОЛС от узлов концентрации до подключаемого объекта, включая организацию узла доступа, с выделением в интересах ФАП одного порта.

Планируется обеспечить подключение в течение 2019-2024 годов к ШПД средних школ (на скорости до 100 Мбит/с в городах и до 50 Мбит/с – в сельской местности).

Для жителей Чукотского автономного округа (ЧАО) должно быть обеспечено подключение к услугам связи, в том числе к Интернету, с более низкой стоимостью трафика и высокой скоростью передачи данных. Будут организованы магистральные волоконно-оптические каналы связи, в том числе с учётом энергетической инфраструктуры, это позволит существенно снизить стоимость тарифов на услуги связи и значительно увеличить пропускную способность магистральных каналов связи на территорию ЧАО (в настоящее время Минкомсвязь рассматривает два варианта – прокладка подводной ВОЛС между Петропавловском-Камчатским и сухопутные ВОЛС из Магаданской области вдоль линий электроснабжения – ред.) .

С 2019 года начнётся подключение к ШПД органов государственной власти и местного самоуправления. Техническая возможность существующей телекоммуникационной инфраструктуры по организации услуг IP VPN на скорости 10 – 100 Мбит/с имеется для 18% объектов федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Для остальных 82% объектов строительство ВОЛС и замена (закупка) сетевого оборудования.

Оборудование, требуемое для реализации мероприятий

Тип оборудования Количество Коммутатор доступа 71 тыс. комплектов Шкаф узла доступа 71 тыс. комплектов Коммутатор агрегации 32 тыс. комплектов Шкаф для коммутатора агрегации 3 тыс. комплектов Волоконно-оптический кабель 410 тыс. км Спутниковое оборудование 5,5 тыс. комплектов Абонентское оборудование ПРТС 34 тыс. комплектов

Источник: Минфин РФ

Также одним из основных направлений федерального проекта «Цифровая инфраструктура» до 2024 года является создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок.

Основные этапы этой работы:

разработка отечественной модели классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) с учётом требований по информационной безопасности. Утверждение модели классификации ЦОД, а также требований по применению модели федеральными органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями;

разработка и утверждение проекта национального стандарта классификации ЦОД;

разработка проекта методики сертификации ЦОД на соответствие требованиям, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями.

Предстоит внедрение технологии 5G/IMT-2020 в РФ. Основные этапы:

утверждения концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в РФ – 31.03.2019;

определение диапазонов радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в РФ 30.09.2019;

проект дорожной карты высвобождения радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в РФ – 30.09.2019;

пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в РФ в пяти отраслях экономики, в том числе на территории не менее одного города-миллионника – 30.12.2020;

создание условий построения сетей связи 5G в РФ на территории не менее 10 городов-миллионников – 31.12.2021.

Для построения узкополосных беспроводных сетей связи «Интернет вещей» на территории РФ будет проведён анализ потребностей рынка в регулировании деятельности операторов связи промышленного Интернета. По результатам анализа будет произведена разработка требований к операторам промышленного Интернета:

Основными этапы этой работы:

утверждение концепции построения узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» и план по её реализации – 31.12.2018;

утверждение плана реализации концепции построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» – 31.10.2019;

пилотные проекты по построению узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» в пяти отраслях экономики на территории Российской Федерации – 31.12.2020.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» предусматривает:

развитие человеческого потенциала;

формирование информационного пространства с учётом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного обучения, при реализации образовательных программ;

разработку и реализацию партнёрских программ образовательных организаций высшего образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу совершенствования образовательных программ;

развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;

стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной занятости;

создание основанных на ИКТ систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.

Мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» прежде всего направлены на реализацию ряда ключевых направлений развития системы образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.

Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики предполагает создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности, а также государственной системы персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики. В результате будут достигнуты следующие результаты:

не менее 10 миллионов человек (начиная с 2019 года) прошли обучение по онлайн программам развития цифровой грамотности;

в государственной системе персональных цифровых сертификатов прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики (начиная с 2019 года) миллион человек.

В результате реализации федерального проекта будут достигнуты следующие результаты:

120 тысяч человек принято на программы высшего образования по IT-специальностям в соответствии с установленными Минобром контрольными цифрами приёма;

270 тысяч работающих специалистов, включая руководителей организаций и представителей органов исполнительной власти, начиная с 2019 года прошли обучение по компетенциям цифровой экономики;

миллион человек прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в государственной системе персональных цифровых сертификатов;

10 миллионов человек прошли обучение по онлайн-программам развития цифровой грамотности;

все выпускники системы профессионального образования обладают ключевыми компетенциями цифровой экономики;

получили поддержку две тысячи проектов, направленных на разработку перспективных образовательных технологий цифровой экономики.

Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики и информатики предполагает выявление и поддержку лучших преподавателей, школьников, выпускников и аспирантов в области математики и информационных технологий, разработку и апробацию учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для изучения математики, информатики, создание и функционирование сети международных научно-методических центров.

В результате должны быть достигнуты следующие результаты:

1455 средних учебных заведений, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», получили грантовую поддержку на распространение своего опыта;

33 тысяч учащихся средней школы, проявивших выдающиеся способности в области математики, информатики и технологии, получили грантовую поддержку;

133 тысячи детей приняли участие в профильных сменах различной тематической направленности в области математики и информатики, технологий цифровой экономики, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей;

разработаны 76 цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов, тренажёров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» и функционируют 30 экспериментальных площадок на базе общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций дополнительного образования детей по внедрению цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий;

функционируют пять международных научно-методических центров и 15 спутников для проведения исследований, изучения и распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики, технологий.

Федеральный проект «Информационная безопасность» будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает:

обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры РФ на всех уровнях информационного пространства;

обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики;

создание условий для лидирующих позиций РФ в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а также учёт национальных интересов в международных документах по вопросам информационной безопасности.

Реализация мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» базируется на основополагающих принципах информационной безопасности:

использование российских технологий обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой информации и процессов её обработки;

преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования;

применение технологий защиты информации с использованием российских криптографических стандартов.

Мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию ключевых направлений:

повышение уровня защищённости личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования;

создание новых сервисов (услуг) для граждан, гарантирующих защиту их персональных данных;

профилактика и выявление правонарушений против общества и бизнеса с использованием информационных технологий;

разработка новых механизмов поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности.

Планируется осуществить:

разработку системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом;

разработку предложений по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом;

разработку стандартов безопасности для киберфизических систем, включая «Интернет вещей», а также требований и методик проверки киберфизических систем, включая «Интернет вещей»;

разработку стандартов для обеспечения надлежащего уровня обеспечения безопасности для систем, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, систем дополненной реальности, а также систем, реализующих функционал искусственного; интеллекта;

ввод в эксплуатацию информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента Интернета;

создание национального удостоверяющего центра, для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте Интернета;

создание корпоративных центров ГосСОПКА, обеспечивающих оказание услуг в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, в том числе не относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры;

создание ресурса для дистанционной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных организациях с использованием технологии, защищенной с использованием криптографических средств, на основе документов нового образца, содержащих персональные данные гражданина, включая биометрические, а также усиленную квалифицированную электронную подпись указанных данных;

создание инфраструктуры сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца, содержащих усиленную квалифицированную электронную подпись и биометрические данные гражданина на территории всех субъектов Российской Федерации;

создание прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определение необходимых ресурсов;

создание первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности;

развитие подходов к повышению грамотности и практико-ориентированной подготовке в области кибербезопасности для представителей бизнеса и государства на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики;

развитие значимых платежных систем и обеспечение их информационной безопасности, в том числе в части использования в них российских криптографических средств;

создание киберполигона, реализованного в том числе с использованием облачных технологий, для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и IT, современным практикам обеспечения безопасности;

создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации, позволяющих компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений;

создание механизмов стимулирования разработки отечественного программного обеспечения и увеличения его доли в условиях цифровой экономики с помощью акселерации перспективных бизнес-идей, венчурного финансирования, льготного кредитования, премирования за найденные уязвимости;

реализация комплекса мер по обеспечению информационной безопасности национальных волоконно-оптических сетей связи с применением квантовых технологий;

Обеспечение информационной безопасности тесно интегрировано с другими федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Федеральный проект «Цифровые технологии» предусматривает в 2019 году формирование перечня потенциальных лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) с последующим отбором не менее девяти из них, которым будет оказана поддержка.

В 2020 году будут также отобраны ещё не менее девяти ЛИЦ по направлениям развития «сквозных» технологий. С указанными центрами в 2020 году планируется реализовать не менее 200 исследовательских проектов, а в 2021 году увеличить их число до 300. Важной задачей реализации указанных мероприятий является создание цифровых платформ для исследований и разработок по направлениям сквозных технологий. в 2019 году будет создано не менее двух пилотных цифровых платформ, а в 2020 году – на основе пилотной апробации не менее двух платформ будет запущено в промышленную эксплуатацию.

Предусмотрен запуск цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. Для этого в 2019 году будут утверждены рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, утверждён комплекс мероприятий по стимулированию программ и проектов по цифровой трансформации организаций с применением «сквозных» технологий, назначены не менее 10 заместителей высших должностных лиц и утверждены не менее 10 стратегий цифровой трансформации таких компаний. Будет создан информационный «банк» лучших российских практик цифровой трансформации бизнеса, а в 2020 году проведено обучение руководящего состава государственных корпораций и компаний с государственным участием по программам управления разработкой и использования «сквозных» цифровых технологий.

К концу 2020 года число компаний, где назначены заместители высших должностных лиц и утверждены стратегии цифровой трансформации, должно достигнуть 20.

В 2019 году будет определён порядок и оказана поддержка приоритетным отраслевым проектам и проектам субъектов РФ, предполагается отобрать не менее 20 отраслевых проектов и поддержать не менее 20 проектов субъектов РФ. В 2020 году – не менее 40 отраслевых проектов и не менее 40 проектов субъектов РФ, а в 2021 году – не менее 60 отраслевых проектов и не менее 60 проектов субъектов РФ.

В 2019 году будут утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам с льготной процентной ставкой, определён перечень таких организаций. Предполагается привлечь софинансирование не менее 120 миллиардов рублей к 2021 году.

Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и проактивность при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

Федеральный проект предполагает:

предоставление государственных и негосударственных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с потребностями современного общества в условиях становления цифровой экономики;

обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленной на повышение качества осуществления возложенных на них функций, уменьшения издержек при их осуществлении, создание системы управления данными, в том числе сбора, хранения, обработки и распространения данных;

обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры электронного правительства;

преобразование институциональных и организационных механизмов взаимодействия РФ и ЕАЭС.

D-Russia.ru