Ротенберг рассказал о строительстве железнодорожной части моста в Крым

Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив в новом году начнется с заделом, сообщил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

"Все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены. Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведётся укладка рельсов - верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", - приводит слова Ротенберга инфоцентр "Крымский мост".

На объекте продолжают работать около 5 тысяч строителей, задействованы более 150 основных единиц техники, 9 единиц различных плавсредств.

По информации инфоцентра, в рамках утвержденной производственной программы на 2019 год к лету планируется завершить устройство мостового полотна, включая деформационные швы, до сентября – полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста, в том числе сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, освещения, а также производственных железнодорожных баз.

"Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

После завершения всех работ железнодорожная часть моста будет передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

РИА Новости