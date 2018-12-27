Ротенберг рассказал о строительстве железнодорожной части моста в Крым

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27 декабря 2018, 16:00
Рубрика: Производство
Метки: КРЫМСКИЙ МОСТ
Отрасль: Строительство
Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив в новом году начнется с заделом, сообщил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.
"Все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены. Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведётся укладка рельсов - верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", - приводит слова Ротенберга инфоцентр "Крымский мост".
На объекте продолжают работать около 5 тысяч строителей, задействованы более 150 основных единиц техники, 9 единиц различных плавсредств.
По информации инфоцентра, в рамках утвержденной производственной программы на 2019 год к лету планируется завершить устройство мостового полотна, включая деформационные швы, до сентября – полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста, в том числе сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, освещения, а также производственных железнодорожных баз.
"Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.
После завершения всех работ железнодорожная часть моста будет передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога".
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.