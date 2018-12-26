В Дни открытых дверей на объектах МРСК Юга побывали свыше 550 студентов и школьников

Накануне профессионального праздника – Дня энергетика во всех филиалах ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") прошли "Дни открытых дверей", в ходе которых более 100 школьников и свыше 450 студентов энергетических специальностей побывали на энергообъектах сетевой компании.

Сотрудники МРСК Юга познакомили будущих специалистов отрасли с основными направлениями деятельности компании, ее структурой и перспективами развития, рассказали о своей профессии, показали работу современного оборудования на производственных объектах.

Студенты Астраханского госуниверситета и колледжа вычислительной техники побывали в Центре управления сетями астраханского филиала МРСК Юга и на оснащенной самым современным оборудованием подстанции "Юбилейная". В ремонтных цехах калмыцкого филиала МРСК Юга учащиеся Элистинского автомобильно-дорожного колледжа смогли попробовать себя в роли электромонтера, а в диспетчерской службе - увидеть процесс выведения в ремонт оборудования, линий электропередачи и подстанций. Для волгоградских студентов высших и средних учебных заведений специалисты МРСК Юга организовали несколько экскурсий. Гости энергокомпании побывали в музее Камышинских электросетей, на подстанции 100/10 кВ, в электротехнической лаборатории, в ремонтных цехах и на учебном полигоне. В Ростове-на-Дону студенты-энергетики увидели в работе сложное оборудование диспетчерских пунктов и подстанций Р-22 и "Спортивная", а на встрече с представителями компании узнали об истории ростовской энергосистемы, о качествах характера, необходимых будущим энергетикам, об условиях труда и перспективах карьерного роста, о социальных проектах, реализуемых в МРСК Юга.

"У нашей компании богатая история и славные трудовые традиции. Дни открытых дверей дают возможность рассказать и показать будущим энергетикам наши достижения, ближе познакомить их с будущей профессией, - отметил директор МРСК Юга Борис Эбзеев. – На протяжении многих лет мы сотрудничаем с региональными учебными заведениями, которые готовят специалистов энергетической отрасли. После получения диплома многие из них устраиваются на работу в филиалы МРСК Юга".