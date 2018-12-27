В Росатоме изготовлены экспериментальные ТВС с толерантным топливом

На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") изготовлены две экспериментальные тепловыделяющие сборки (ТВС) с толерантным ядерным топливом для реакторов ВВЭР и PWR.

Экспериментальные ТВС состоят из твэлов с четырьмя различными сочетаниями конструкционных материалов оболочки и топливной матрицы. Топливные таблетки изготовлены как из традиционного диоксида урана, так и уран-молибденового сплава с повышенной плотностью и теплопроводностью. В качестве материалов оболочек твэлов использованы циркониевый сплав с хромовым покрытием, а также хром-никелевый сплав.

Опытные образцы российского толерантного топлива прошли заводские испытания, а также приемку со стороны отраслевой комиссии, и отгружены в ГНЦ НИИАР (Димитровград, Ульяновская обл.), где в ближайшее время они будут загружены в исследовательский реактор МИР для проведения реакторных испытаний.

"После проведения первого этапа реакторных испытаний и послереакторных исследований будет выполнен значительный объем работ для выбора оптимального сочетания материалов толерантного топлива и обоснования нейтронно-физических характеристик активных зон водо-водяных реакторов. Следующим важным этапом станет загрузка в энергетический реактор одной из российских АЭС опытных тепловыделяющих сборок с отдельными твэлами в "толерантном" исполнении. После завершения опытно-промышленной эксплуатации на АЭС Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" сможет вывести на мировой рынок толерантное топливо российского производства", - отметил вице-президент по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" Александр Угрюмов.

Для справки:

Толерантное топливо (англ. - Accident Tolerant Fuel) – ядерное топливо, устойчивое к тяжелым запроектным авариям на АЭС с потерей теплоносителя в реакторе. Даже в случае нарушения отвода тепла в активной зоне толерантное топливо должно сохранять целостность и не вызывать пароциркониевую реакцию, способствующую выделению водорода. Внедрение "безаварийного" ядерного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности атомной энергетики на качественно новый уровень. В Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию толерантного топлива выполняет и координирует ВНИИНМ им. А.А. Бочвара.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.