В месте схода "Бурейского оползня" зафиксировано несколько загадочных аномалий

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание краевой комиссии по ЧС. Темой внепланового совещания стала ситуация в Верхнебуреинском районе, где произошел сход скальных пород, перекрывший русло реки Бурея.

Напомним, что информация о происшествии поступила 24 декабря. В 73 км от поселка Чекунда местные жители обнаружили последствия гигантского оползня с сопки. По предварительным данным геологическое явление произошло 12 декабря. Именно тогда на реке Бурея гидрологи зарегистрировали резкое падение уровня воды. Кроме того, специалисты Дальневосточного Центра ФГБУ "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета" зафиксировали на месте оползня термическую аномалию.



К настоящему у разрушенной сопки уже побывала группа ученых, которую сопровождали сотрудники МЧС. Они провели предварительный осмотр и измерения. Так, по данным Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли.



- Сейчас необходимо просчитать возможные варианты дальнейшего развития событий во время весеннего половодья. В зону риска попадают сразу три населенных пункта Верхнебуреинского района – Чекунда, Усть-Ургал и Эльга. Ниже по течению в 130 км находится поселок Талакан Бурейского района Амурской области. Также важно оценить последствия для работы Бурейской ГЭС, - сообщил руководитель комиссии, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук



Сейчас высота обвала составляет около 80 метров, длина – примерно 700 метров. Весной в месте оползня может скопиться много воды, что станет причиной подтоплений. Пока же, наоборот, уровень критически низок. Это тоже негативный фактор, который вызывает опасения. При такой пропускной способности русла весной может не заполниться накопительная чаша ГЭС.



Участники комиссии сошлись во мнении, что к месту оползня нужно направить еще одну экспедицию экспертов. Ее главной задачей станет развернуть в верхней и нижней части от завала гидропосты, чтобы отследить то, как меняется уровень воды в реке. Это позволит разработать дальнейший план по ликвидации последствий происшествия, а также вовремя принять необходимые меры безопасности.



В свою очередь глава Верхнебуреинского района уже ждет на своей территории многочисленных туристов. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. В месте схода грунта зафиксировано сразу несколько аномалий, которые не имеют объяснения. Например, на площади 1,6 квадратных километров с противоположной стороны реки Бурея уничтожены все деревья. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, на которых зафиксировано состояние местности между 9 и 12 декабря.

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