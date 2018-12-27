Поздравляем победителей первого предновогоднего марафона розыгрыша подарков от кабельных компаний

Итак, дорогие друзья, мы завершили наш большой 15-дневный предновогодний марафон розыгрыша подарков. Напомним, что по условиям розыгрыша нужно было следить за разделом форума кабельщиков «Свободное общение», где каждый день появлялась одна новая тема, посвященная одной из пятнадцати компаний-спонсоров.

Все претенденты на приз должны были оставить в теме комментарий, в котором бы содержалась любая интересная информация о компании: что-то об ее истории, команде, продукции или услугах, впечатления о вашем с ней сотрудничестве, любопытные факты или примечательные случаи. Каждому сообщению присваивался индивидуальный номер, и раз в неделю, по пятницам, в прямом видеоэфире в инстаграме мы определяли победителя каждого дня марафона. Настало время подводить итоги и чествовать победителей, которых, к слову, оказалось не 15, а меньше – несколько форумчан были дважды поглажены нежной рукой непредсказуемой Фортуны и ушли с церемонии буквально обвешанный подарками, как наша Рускабелевская елка.



Перед началом марафона мы спросили наших читателей, будет ли им приятно за просто так получить что-нибудь хорошее от наших партнеров. И получили дружный ответ: несомненно, будет! Нам было очень приятно объединить вас таким приятным поводом, но результат превзошел все наши ожидания. Да и не только наши, судя по комментариям, оставленным в ветке марафона на форуме. Особенно тронул организаторов тот факт, что все участники активно включились в марафон, несмотря на предновогоднюю суету и серьезно подорванное корпоративами желание работать: коллеги активно изучали сайты друг друга, заодно заглядывая в каталоги и ставя себе пометки «не забыть внимательно изучить вот это предложение завода».



Этот предновогодний марафон не просто случайным образом распределил 15 подарков, но и сделал кое-что более важное: он дал нам всем возможность стать еще на один шаг ближе друг к другу. Участники вспомнили множество интересных случаев, связанных с компаниями-производителями, рассказали о новых продуктах, которые сегодня выпускают их предприятия, обсудили проблемы, которые, бывают, возникают между поставщиками и покупателями. Для кого-то из профессионалов марафон стал поводом ближе познакомиться с производителями и их продукцией, кто-то выискивал интересные факты о «спонсоре дня» на сайте компании и попутно узнавал полезную для работы информацию, кому-то было просто приятно виртуально встретиться и поболтать с коллегами, ранее не знакомыми. Мы очень надеемся, что наш новогодний марафон поможет вам в будущем году укрепить уже существующие связи и завести новые партнерские отношения – ведь работать с друзьями в теплой и доверительной атмосфере гораздо приятнее.



Конечно, мы бы могли похвалить себя сами и сказать: какие мы молодцы, что придумали такой классный марафон! Но этого не потребовалось, потому что участники сказали это за нас:



Форумчанин Knight

«Классную штуку придумал Рукабель. По итогу первой недели мало того, что создали атмосферу праздника и азарта, так и еще здорово подняли посещаемость своего сайта и партнеров. И очень важный момент – это получение обратной связи: всегда интересно знать, что о тебе думают окружающие. Предлагаю сделать такой марафон подарков ежегодной традицией, наравне с Рускейб Клаб. Еще раз молодцы, процесс едет здорово и отлично поднимает настроение!!!»



Форумчанин VAsmol

«100% поддерживаю!!! Реализация на уровне, да и участники очень активно себя показывают, без них тоже бы ничего не получилось, даже соревновательный эффект присутствует. В общем, праздник полным ходом! Спасибо!»





Итак, переходим к подведению итогов. Всего в конкурсе приняло участие почти 100 человек, все 15 веток марафона собрали почти 800 комментариев.



День 1.

Спонсор дня – «Ункомтех»

Победитель – форумчанин @KTEI-09

Подарок – две симпатичные небольшие bluetooth колонки с логотипом компании (приятно держать в руках за счет прорезиненного корпуса), стеклянный новогодний шар с ручной росписью, брендированная футболка.



День 2.

Спонсор дня – Орловский кабельный завод

Победитель – форумчанин @tpkavangard

Подарок – электрическая дрель для рукастого мужчины, уникальный сборник музыки для настоящего кабельщика и отличная флешка.



День 3.

Спонсор дня – компания «НН Электро»

Победитель – форумчанин @Холмс

Подарок – настенные часы с логотипом компании и авторская экскурсия по Нижнему Новгороду и его окрестностям, которую проведет лично генеральный директор «НН Электро» Лилия Панина.



День 4.

Спонсор дня – компания «КабельСтар»

Победитель – форумчанин-везунчик @Холмс

Подарок – светильник из дерева ручной работы, полезный деловой ежедневник и ЯЩИК новогоднего шампанского.

Кстати, выяснилось, что интервью с коммерческим директором компании «КабельСтар» Юрием Ежелевым и генеральным директором завода «Кавказкабель» Николаем Зинченко многие прочитали, и оба интервью стали предметом горячего обсуждения. Мы решили, что просто обязаны своими глазами увидеть, как работает эта молодая команда – значит, надо, надо ехать и смотреть, что же происходит на предприятии – без фильтров, прикрас и показательных фотосессий. И уже пакуем чемоданы.



День 5.

Спонсор дня – АО «РЭС» (Русские Энергетические Системы)

Победитель – форумчанка @katrusja

Подарок – незаменимая вещь для современного человека – PowerBank на 10 000 mA*H, а также легендарная фирменная футболка генерального директора АО «РЭС» Сергея Гулкова. Именно в ней он совершил знаменитый выстрел в лоб директору по маркетингу Орловского кабельного завода Сергею Кузьминову на пейнтбольной игре под Орлом этим летом.



День 6.

Спонсор дня – ГК «Москабельмет»

Победитель – форумчанин @Митрич

Подарок – целых пять новогодних коробок, в которых:

- шикарный белый плед из натурной шерсти альпийских овечек (большой), фирменный шоколад «Москабельмет», фирменный новогодний шар, ежедневник от Скандинавского Центра Здоровья, два сертификата на разовое посещение Fitness & SPA Скандинавского Центра Здоровья.

Кстати, вниманию москвичей: с 14 по 31 декабря 2018 годовые карты СЦЗ «VIP Cингл», «VIP Дуэт», «VIP Трио» можно приобрести со скидкой до 30%. Клубная карта дает возможность свободного посещения FITNESS&SPA без ограничений по дням недели и времени. В клубную карту входят две индивидуальные тренировки: в тренажерном зале и по спортивному плаванию. Но это еще не всё. «Москабельмет» решил, что пять подарков одни руки, а в другие – ничего – это как-то несправедливо. И учредил приятное дополнение, решив помимо основного победителя выбрать еще троих – авторов лучших комментариев на форуме.



День 7.

Спонсор дня – ООО «Калужский кабельный завод»

Победитель – форумчанка @amper

Подарок – настенные часы «ККЗ 25 лет» и беспроводные наушники AirPods.



День 8.

Спонсор дня – компания «Safe-Voltage»

Победитель – форумчанин @shushik

Подарок – отличные и нужные каждому кабельщику кабельные нож и ножницы.



День 9.

Спонсор дня – компания «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Победитель – форумчанин @tdamk

Подарок – в презентации дарителя звучит так: календарь на 2019 год с интерьерами завода и непонятно как туда попавшими симпатичными девушками, а также специальный кабель марки АЛКОВВГнг(А)-LS, использующийся для прокладки отношений и передачи импульсов хорошего настроения.



День 10.

Спонсор дня – ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

Победитель – форумчанин @serg108

Подарок – фирменный календарь, шоколад и уникальный подстаканник с изображением российского герба (входит в серию «Символы России»), который произведен в Кольчугино на заводе «Электрокабель». Уникальное производство посуды перешло к кабельному предприятию после присоединения «Кольчугцветмета». Интересно, что производство подстаканника включает в себя более 15 этапов. Кольчугинский завод выпускает посуду и столовые приборы из меди, различных сплавов (мельхиор, латунь и др.) и драгоценных металлов с 1896 года. Недавно специально для спортсменов американского баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (Golden State Warriors) были изготовлены подстаканники с символикой клуба. Один экземпляр получил в качестве подарка Иван Ургант, который является заядлым баскетбольным болельщиком.



День 11.

Спонсор дня – ООО «ПРОкабель»

Победитель – форумчанин @АПВЗББШП (ЭКЗ)

Подарок – календарь «История прокладки кабеля», usb-увлажнитель воздуха (идеально для офисного работника), флешки-роботы, открытка «собери елочку».



День 12.

Спонсор дня – ООО «Камский кабель»

Победитель – форумчанин @shushik

Подарок – корпоративный календарь, елочное украшение, фирменная бутылочка для воды и две брендированные толстовки разных цвета и фасона. Кстати, недавно RusCable.ru опубликовал интервью с коммерческим директором ООО «Камский кабель» Александром Бузиловым «Изготовление фальсифицированной продукции – опасно и невыгодно».



День 13.

Спонсор дня – завод «Севкабель»

Победитель – форумчанин @shushik

Подарок – фирменные кружечка, блокнот, ручка и волшебные перчатки для сенсорных экранов.



День 14.

Спонсор дня – Угличкабель

Победитель – форумчанка @ПЛилу

Подарок – телефон Samsung A6, наушники JBL, бутылочка виски



День 15.

Спонсор дня – СмоленскЭлектроКабель

Победитель – форумчанин @АПВЗББШП (ЭКЗ)

Подарок – уютный плед из тончайшей натуральной шерсти + крем-мед с миндалем и кокосом, клюква в йогуртовой глазури, натуральное какао



Ну а RusCable.Ru от всей души поздравляет с наступающим Новым годом своих читателей! Желаем вам здоровья, удачи, надежных партнеров, верных соратников и всего самого доброго! Наш подарок "ушел" к форумчанину Митричу, уже единожды победителя.



