Единственная в России приливная электростанция отмечает полувековой юбилей

Кислогубская ПЭС

28 декабря, исполнилось 50 лет первой и единственной в России приливной электростанции – Кислогубской ПЭС. Этот уникальный объект находится в Мурманской области и представляет собой экспериментальную площадку для отработки технологий приливной энергетики.

История Кислогубской ПЭС началась задолго до официального старта проекта. Идейный вдохновитель, а впоследствии главный инженер станции Лев Бернштейн, еще будучи студентом, выбрал место для строительства во время экспедиции, за 30 лет до начала проектирования ПЭС. Близость к промышленному центру – Мурманску, наличие линий электропередачи и самое главное – особенности рельефа, конфигурация Губы Кислой и его соединение с заливом Ура через так называемое "узкое горло" позволяли существенно снизить затраты на строительство.

Проект разработали инженеры Института Гидропроект. Станция установлена в узкой части губы Кислая, где высота приливов достигает 5 метров. В качестве основания приливной электростанции использована искусственная песчано-гравийная платформа. Морской залив по обеим сторонам от блока перекрыт насыпной дамбой.

Здание Кислогубской ПЭС впервые в мировой практике сооружено наплавным способом. Этот способ установки, когда конструкцию из тонкостенного железобетона, собранную в Мурманске, отбуксировали за 100 км в губу Кислую и там установили на подготовленное основание, позволил сократить первоначальную смету на треть. В дальнейшем опыт стал широко применяться при строительстве ГЭС, подводных тоннелей и защитных гидротехнических комплексов в России и за рубежом. Все узлы сооружения ПЭС выполнены в виде модулей. Такая конструкция обеспечивает высокую ремонтопригодность и удобство обслуживания механизмов. Оборудование станции обеспечивает выработку электроэнергии как при прямом, так и при обратном потоке воды через гидроагрегаты.

Первое напряжение новая электростанция дала в 1968 году. Мощность ПЭС по проекту должна была составить 0,8 МВт. Планировалось использовать две турбины – французского и отечественного производства. Фактически в эксплуатацию был запущен только один французский агрегат, который вырабатывал 0,4 МВт. Новая страница истории ПЭС – начало 2000-х годов, когда она стала экспериментальной базой для отработки новых технологий для приливных электростанций. В 2004 году на ПЭС был установлен новый отечественный ортогональный гидроагрегат мощностью 0,2 МВт, через два года проведена реконструкция линии электропередачи 35 кВ, подходящей к станции, в 2007 году на ПЭС установили еще одну инновационную ортогональную турбину российского производства мощностью 1,5 МВт.

Приливная электростанция относится к возобновляемым источникам энергии, не использует для выработки электроэнергии ископаемое топливо и не оказывают вредного воздействия на человека и природу. За время опытной эксплуатации первой отечественной приливной электростанции накоплен уникальный материал по динамике процессов работы ПЭС в условиях арктического побережья, по экологическому мониторингу окружающей среды. Впоследствии технологии и конструкции, отработанные на Кислогубской ПЭС, будут применены при создании новых приливных электростанций. Благодаря простоте изготовления и невысокой стоимости ортогональные турбины перспективны для использования не только на приливных электростанциях, но и на малых ГЭС.