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Мероприятия

Ежегодное награждение ветеранов и сотрудников ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Ежегодное награждение ветеранов и сотрудников ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

2 января 2019, 15:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" предприятие с богатейшей, интереснейшей историей, соблюдающее традиции, которые были заложены еще более полу века назад.

Одна из таких традиций – Ежегодное награждение ветеранов завода и лучших работников.

За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие, укрепление ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в связи с профессиональными праздниками: "День машиностроителя", "День работника кабельной промышленности" 27 декабря 2018 года ветераны завода и лучшие работники по итогам 2018 года были удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ, наград Московской областной Думы, муниципальных наград, а также наград завода.

Так же, ценными памятными подарками за долголетнюю, непрерывную и безупречную работу были награждены сотрудники, проработавшие на заводе 20, 25 и 30 лет.

Руководство ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех работников завода с заслуженным награждением.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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