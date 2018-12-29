Учёные получили самовосстанавливающийся изоляционный материал

Новая технология позволит производить силовые кабели с увеличенным сроком службы

Пекин, 1 января 2019, 10:02 — REGNUM Группа учёных из США и Китая разработала технологию изготовления изоляционного полимерного материала, который восстанавливает небольшие повреждения. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

Группа учёных под руководством Яна Яна из университета Цинхуа (Пекин, Китай) добавила в состав термопластичного полимера суперпарамагнитные наночастицы. Эксперименты показали, что под действием переменного магнитного поля эти частицы двигаются в сторону повреждённых участков изоляционного материалы и способствуют его восстановлению.

Исследователи отметили, что новая технология может быть использована для изготовления силовых кабелей с увеличенным сроком службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года российско-чешская группа учёных представила технологию изготовления материала, изменяющего степень смачивания под действием электрического поля.

ИА REGNUM