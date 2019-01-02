Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья призывают граждан не пренебрегать правилами электробезопасности в период зимних праздников

В период продолжительных зимних праздников ПАО "МРСК Центра" - управляющая организация ПАО "МРСК Центра и Приволжья", призывает граждан обратить особое внимание на важность соблюдения правил электробезопасности при обращении с электроприборами, а также вблизи энергообъектов.

Электросетевая компания систематически ведет работу по предупреждению электротравматизма на энергообъектах: специалисты проверяют исправность замков, целостность ограждений, оснащают энергообъекты сигнализацией, срабатывающей на попытку незаконного проникновения в помещения с оборудованием под напряжением.

Не менее важно, чтобы каждый гражданин понимал ответственность и последствия неразумного или незаконного поступка.

Чтобы новогодние дни и зимние каникулы не омрачились трагедией необходимо следовать простым правилам электробезопасности и научить им своих детей:

1. Не перегружайте электросеть, включая несколько электроприборов в одну розетку.

2. Используйте только исправные электрогирлянды и электроприборы.

3.Смертельно опасно использовать салюты и хлопушки под линиями электропередачи любого класса напряжения. Ваши действия могут привести к отключениям ВЛ или ее повреждению, а также стать причиной электротравматизма. Помните: оборванный провод или свисающая с провода мишура могут стать причиной серьезных электротравм.

4. Не устраивайте снежные горки и ледовые катки вблизи энергообъектов. Для занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линии электропередачи. Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и проникать внутрь! Помните: приближение человека, спортивного оборудования к ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение с ними может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.

5. Безопасное расстояние до оборванного провода - 8-10 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе. Выходить из опасной зоны "шагового напряжения" нужно специальным шагом, не отрывая ступни от земли.

6. Смертельно опасно фотографироваться (делать сэлфи) вблизи энергообъектов. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП и стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом, достаточно поднять монопод над собой.

7. Опасно открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях!

Не оставайтесь равнодушными! В каникулы дети чаще остаются одни, у них больше свободного времени для прогулок и игр на улице, а взрослые становятся менее бдительными. При обнаружении обрыва и искрения проводов, повреждения изоляторов, неисправных замков трансформаторных подстанций и электрических щитов незамедлительно сообщите об этом в энергокомпанию. Звоните также, если вы стали свидетелем правонарушения. Любые противозаконные действия на территории энергообъектов и в охранной зоне ЛЭП ведут к административному или уголовному наказанию.

Энергетики напоминают: по вопросам электроснабжения гражданам необходимо обращаться в Контакт-центры энергокомпаний по прямым линиям:

МРСК Центра по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный),

МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Заявки принимаются круглосуточно.

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО "Россети" "Светлая страна" https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО "Россети".

