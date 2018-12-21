"Камский кабель" вошёл в "100 лучших товаров России"

Подведены итоги федерального этапа 21-го Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России". 26 декабря в Большом зале губернатора Пермского края состоялась торжественная церемония награждения победителей, в число которых в очередной раз вошел и "Камский кабель". Диплом Программы вручен директору по качеству Е.И. Забродской.

По результатам конкурса звание Лауреата присуждено проводу с изоляцией из термопластичного компаунда, не распространяющему горение, для подвижного состава рельсового транспорта марки ППСКВМнг(А).

Провод предназначен для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава рельсового, городского электрического транспорта и метрополитена на номинальное переменное напряжение до 4000 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 6000 В. Провода изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в качестве комплектующих изделий, в том числе для достройки спроектированных единиц подвижного состава, ремонта и модернизации.

Провод, выпускаемый в ООО "Камский кабель", предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до +90 градусов С и обладает рядом неоспоримых преимуществ. Он не распространяет горение при групповой прокладке. Устойчив к вибрациям, механическим ударам многократного действия, к знакопеременным изгибам и изгибам с одновременным закручиванием. Стоек к воздействию дождя, динамическому воздействию пыли, выпадению инея, воздействию озона и солнечной радиации. Устойчив к воздействию смазочных масел и дизельного топлива.

Это же изделие удостоено звания Новинки. Поздравляем коллективы цехов 1, 3, 4 и сотрудников всех подразделений, причастных к выпуску данной марки продукции!