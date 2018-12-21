 
Подписаться на новости
Мероприятия

"Камский кабель" вошёл в "100 лучших товаров России"

Камский кабель вошёл в 100 лучших товаров России

9 января 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

274 просмотра

Подведены итоги федерального этапа 21-го Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России".  26 декабря в Большом зале губернатора Пермского края состоялась торжественная церемония награждения победителей, в число которых в очередной раз вошел и "Камский кабель". Диплом Программы вручен директору по качеству Е.И. Забродской.

По результатам конкурса звание Лауреата присуждено проводу с изоляцией из термопластичного компаунда, не распространяющему горение, для подвижного состава рельсового транспорта марки ППСКВМнг(А).

Провод предназначен для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава рельсового, городского электрического транспорта и метрополитена на номинальное переменное напряжение до 4000 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 6000 В. Провода изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в качестве комплектующих изделий, в том числе для достройки спроектированных единиц подвижного состава, ремонта и модернизации.

Провод, выпускаемый в ООО "Камский кабель", предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до +90 градусов С и обладает рядом неоспоримых преимуществ. Он не распространяет горение при групповой прокладке. Устойчив к вибрациям, механическим ударам многократного действия, к знакопеременным изгибам и изгибам с одновременным закручиванием. Стоек к воздействию дождя, динамическому воздействию пыли, выпадению инея, воздействию озона и солнечной радиации. Устойчив к воздействию смазочных масел и дизельного топлива.

 Это же изделие удостоено звания Новинки. Поздравляем коллективы цехов 1, 3, 4 и сотрудников всех подразделений, причастных к выпуску данной марки продукции!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Дмитрий Медведев:
Кузбасские электростанции Сибирской генерирующей компании – в тройке лидеров региона по ГОЧС
Ежегодное награждение ветеранов и сотрудников ОАО
Энергетики МРСК Центра и Приволжья продолжают зажигать

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно