На Чукотке на строительство моста через реку Пучевеем направили 800 млн рублей трансферта

Средства в сумме около 800 млн рублей, выделенные в текущем году Чукотскому автономному округу из федерального бюджета, направили на покрытие расходов на строительство мостового перехода через реку Пучевеем дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник окружного Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Быков.

Мост через реку Пучевеем длиной 2,27 км входит в состав первоочередного участка автомобильной дороги. Строительство этого участка необходимо для сообщения между портом Певек и месторождениями Баимской рудной зоны, освоение которой является приоритетным инвестиционным проектом для региона.

"Бюджету Чукотского АО выделили межбюджетные трансферты в сумме 796,5 млн рублей. Средства уже пришли в регион и направлены подрядной организации, которая ведет строительство мостового перехода через реку Пучевеем. Этими деньгами закрыли расходы подрядчика на проведенные в 2018 году работы", - сказал Быков.

Он отметил, что в 2018 году по этому объекту отсыпали земляное полотно подходов к мосту, закупили и доставили пролетные строения и другие необходимые для строительства материалы. Работы выполнены на 38%. Завершить строительство планируется в 2020 году.

Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на Чукотке с подъездами до населенных пунктов Билибино, Комсомольского, Эгвекинота начато в 2011 году. За это время введено в эксплуатацию 130 км, в том числе один мостовой переход. В 2019 году планируется завершить строительство еще двух мостовых переходов.

ТАСС