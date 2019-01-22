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Инновации (разработки)

Телефонный кабель торговой марки HoldCom стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России"

Телефонный кабель торговой марки HoldCom стал лауреатом конкурса 100 лучших товаров России

9 января 2019, 12:04
Рубрика: Инновации
Метки: ХКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Телефонный кабель торговой марки HoldCom, производимый на кольчугинском "Электрокабеле" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК), стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России". Кроме того, продукту присвоен статус "Новинка".

"Критериями оценки стали не только качество, безопасность и потребительские свойства товаров, но и характеристики производства: система управления, внедрение энергосберегающих технологий, ресурсоэффективность и экологичность, маркетинговая политика. Мы, как всегда, оказались на высоте", - отметил заместитель директора по качеству и сертификации АО "ЭКЗ" Александр Комник.

На конкурс в номинации "Продукция производственно-технического назначения" был представлен кабель связи, не распространяющий горение. Его оболочка сделана из полимерной безгалогенной композиции. При пожаре такой кабель начнет быстро "самозатухать", при этом в воздух не будут выделяться отравляющие вещества. 

Использование современных пожаробезопасных материалов позволяет прокладывать кабельные изделия в помещениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.

Еще одним достоинством представленного кабеля является то, что его можно использовать для подвески на воздушных линиях связи, в том числе в условиях повышенной влажности.

"Телефонный кабель HoldCom – одна из наших разработок последнего времени. Появилась реальная потребность на рынке именно в таком пожаробезопасном изделии, и мы смогли быстро предложить решение. А полученная награда свидетельствует о том, что решение это было правильным", - заявил директор АО "ЭКЗ" Владимир Иванов.

Стоит добавить, что в 2017 году завод вошел в число призеров конкурса "100 лучших товаров России" с силовым кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящими жилами секторной формы.

Телефонный кабель HoldCom:

  • Диапазон температур эксплуатации кабеля - от- 50 °С до 60 °С.
  • Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева возможны при температуре от -15 °С до 60 °С.
  • Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
  • Дымо- и газообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более, чем на 40%.
  • Срок службы при фиксированном монтаже - 30 лет.

 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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