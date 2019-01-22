Телефонный кабель торговой марки HoldCom стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России"

Телефонный кабель торговой марки HoldCom, производимый на кольчугинском "Электрокабеле" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК), стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России". Кроме того, продукту присвоен статус "Новинка".

"Критериями оценки стали не только качество, безопасность и потребительские свойства товаров, но и характеристики производства: система управления, внедрение энергосберегающих технологий, ресурсоэффективность и экологичность, маркетинговая политика. Мы, как всегда, оказались на высоте", - отметил заместитель директора по качеству и сертификации АО "ЭКЗ" Александр Комник.



На конкурс в номинации "Продукция производственно-технического назначения" был представлен кабель связи, не распространяющий горение. Его оболочка сделана из полимерной безгалогенной композиции. При пожаре такой кабель начнет быстро "самозатухать", при этом в воздух не будут выделяться отравляющие вещества.

Использование современных пожаробезопасных материалов позволяет прокладывать кабельные изделия в помещениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.



Еще одним достоинством представленного кабеля является то, что его можно использовать для подвески на воздушных линиях связи, в том числе в условиях повышенной влажности.



"Телефонный кабель HoldCom – одна из наших разработок последнего времени. Появилась реальная потребность на рынке именно в таком пожаробезопасном изделии, и мы смогли быстро предложить решение. А полученная награда свидетельствует о том, что решение это было правильным", - заявил директор АО "ЭКЗ" Владимир Иванов.



Стоит добавить, что в 2017 году завод вошел в число призеров конкурса "100 лучших товаров России" с силовым кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящими жилами секторной формы.

Телефонный кабель HoldCom: