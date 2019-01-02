"Янтарьэнерго" вошло в книгу "Рекордов России"

Янтарьэнерго

В рамках создания схемы выдачи мощности "Прегольской" ТЭС "Янтарьэнерго" реализовало уникальный инженерный проект по строительству двух самых высоких в России опор линии электропередачи, выполненных в форме якоря и символизирующих морские ворота в Калининградскую область.

Это достижение официально вошло в книгу "Рекордов России", как "Самая большая стилизованная опора ЛЭП в России" с результатом в 112,066 метров. В День энергетика награду компании торжественно вручил основатель книги "Рекордов России" и кандидат философских наук Станислав Коненко.

"Выражаю слова благодарности каждому, кто был задействован в реализации проекта. Ведь мы его выполнили в сжатые сроки — за один год. Спасибо вам, дорогие коллеги, за профессионализм и преданность делу. Уверен, что "Янтарьэнерго" удивит еще не раз!" — сказал генеральный директор "Янтарьэнерго" Кирилл Юткин.

Опоры по индивидуальному проекту изготовил "Опытный завод "Гидромонтаж", монтажом занималась компания "Сетьстрой".

Высота опор сопоставима с 36-этажным домом – 112 метров, масса обеих опор — с составом поезда из 17 вагонов – 1000 тонн.

112-метровая высота опор и почти 69-метровая высота подвеса провода над водой выбраны не случайно, необходимо было создать условия для беспрепятственного прохода судов "Седов", "Крузенштерн", высота мачты над палубой которых составляет 58 и 55 метров соответственно.

Опоры ЛЭП расположены по водному маршруту Е70, на берегах реки Преголя. Сигнальное освещение, установленное по всей высоте объекта, делает его заметным и в темное время суток для кораблей и вертолетов.

Отметим, якоря — не первые стилизованные опоры ЛЭП в Калининградской области. Специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года "Янтарьэнерго" установило стилизованную опору ЛЭП в виде волка "Забиваки".