Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм

За профессиональные достижения в 2018 году 170 работников филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" отмечены ведомственными, корпоративными и региональными наградами.

Почетное звание "Почетный энергетик" за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоено электромонтеру оперативно-выездной бригады 3 разряда оперативно-технологической группы Рыльского РЭС Владимиру Давыдову. Ряду работников Курскэнерго вручены почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики Российской Федерации.

Почетный знак ПАО "Россети" - "За вклад в развитие электросетевого комплекса" II степени вручен начальнику Южного участка службы подстанций Алексею Алешкину, серебряный Почетный знак ПАО "МРСК Центра" - начальнику управления реализации услуг Юрию Карцеву.

Высокое звание ПАО "Россети" - "Ветеран электросетевого комплекса" присвоено водителю автомобиля 4 разряда Западного участка службы механизации и транспорта Сергею Лодочкину.

Благодарность ПАО "Россети" объявлена диспетчеру оперативно-технологической группы Большесолдатского РЭС Дмитрию Охотникову.

Почетное звание "Ветеран ПАО "МРСК Центра" присвоено начальнику оперативно-технологической группы Конышевского РЭС Владимиру Бородину и бухгалтеру 1 категории управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Нэлли Максимовой. Звания ПАО "МРСК Центра" - "Лучший по профессии" удостоен электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда Южного участка Юрий Шляхов, мастеру бригады 1 по эксплуатации распределительных сетей Рыльского РЭС Юрию Душкину присвоено Почетное звание ПАО "МРСК Центра" - "Лучший руководитель".

Большая группа работников Курскэнерго награждена почетными грамотами и благодарностями ПАО "МРСК Центра", филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго", Курской области, Курской областной Думы и Администрации города Курска.