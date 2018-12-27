В 2018 году Атомэнергомаш отгрузил порядка 40 тысяч тонн продукции

Порядка 40 тысяч тонн продукции различного назначения было изготовлено и отгружено предприятиями Машиностроительного дивизиона Росатома – АО "Атомэнергомаш" в 2018 г.

Одним из ключевых итогов 2018 года стало успешное завершение контракта по изготовлению реакторных установок "РИТМ-200" для ледоколов нового поколения. В настоящее время все парогенерирующие блоки установлены на строящихся атомоходах.

Завершено производство парогенераторов, а также оборудования для машинных залов (сепараторов-пароперегревателей (СПП) и подогревателей высокого давления (ПВД) для 3 и 4 блоков АЭС "Куданкулам". Ещё четыре СПП ПАО "ЗиО-Подольск" поставлены на энергоблок № 2 Армянской АЭС в рамках реализации проекта по продлению срока эксплуатации станции.

На АО "ЦКБМ" изготовлены, испытаны и отгружены новые типы насосов для машзалов АЭС "Куданкулам" и АЭС "Армянская".

В 2018 г. на предприятиях дивизиона началось изготовление оборудования реакторного отделения и машинного зала для АЭС "Руппур" (Бангладеш), АЭС "Аккую" (Турция), Курской АЭС-2. Кроме того, в ушедшем году филиал АО "АЭМ-Технологии" "Атоммаш" изготовил оборудование многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР и провел первый этап контрольной сборки реактора.

В 2018 году состоялся энергопуск разработанных в АО "ОКБМ Африкантов" реакторов первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Реакторная установка выведена на минимальный контролируемый уровень мощности в 10%, в настоящее время продолжаются комплексные испытания блока, которые продлятся до весны 2019 года.

Введены в эксплуатацию четвертый энергоблок ВВЭР-1000 Ростовской АЭС и первый энергоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2, разработчиком реакторных установок которых является АО "ОКБ Гидропресс".

В 2018 году ПАО "ЗиО-Подольск" приступило к изготовлению оборудования котельного острова для заводов по переработке отходов в энергию в Подмосковье и Республике Татарстан.

Кроме того, в 2018 году АО "Атомэнергомаш" провело большую работу по проектам в области производства сжиженного природного газа. Заключен ряд пилотных контрактов практически по всей линейке ключевого оборудования для четвертой производственной линии среднетоннажного завода по проекту "Ямал СПГ". В числе оборудования витые теплообменники, насосы и др. Также "Атоммаш" был аттестован как изготовитель и возможный поставщик крупнотоннажных теплообменников.