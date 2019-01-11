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Производство

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2017 годом

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2017 годом

11 января 2019, 15:30
Рубрика: Производство
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным АО "СО ЕЭС" потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году составило 1055,5 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше объема потребления в 2017 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.

Выработка электроэнергии в России в 2018 году составила 1091,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем в 2017 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1070,9 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2018 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 620,1 млрд кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем в 2017 году. Выработка ГЭС за 2018 год составила 183,8 млрд кВт•ч (на 2,7 % больше, чем в 2017 году). АЭС в 2018 году выработано 204,1 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2017 году. Электростанции промышленных предприятий за 2018 год выработали 62,0 млрд кВт•ч (на 3,0 % больше, чем в 2017 году).

Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2018 году зафиксирован 24 декабря. Его значение составило 151 877 МВт, что на 0,5 % больше аналогичного показателя 2017 года.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России в 2018 году обусловлено температурным фактором: в марте и декабре 2018 года в энергосистеме наблюдалось существенное снижение среднемесячной температуры наружного воздуха относительно аналогичного показателя 2017 года – соответственно на 6,0 и 4,7 ºС. Более низкая по сравнению с показателями 2017 года среднемесячная температура воздуха была также в феврале и ноябре 2018 года.

Данные за 2018 год

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно
2017 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно 2017 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

50,6

3,3

47,0

3,7

Сибирь (с учетом изолированных систем)

213,1

1,3

217,9

2,0

Урал

263,7

1,2

261,1

0,0

Средняя Волга

114,4

6,1

110,2

2,0

Центр

231,8

-2,4

242,5

1,7

Северо-Запад

113,3

4,6

95,0

1,2

Юг

104,7

4,7

102,3

3,2

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2018 года составило 103,3 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше объема потребления за декабрь 2017 года. Потребление электроэнергии в декабре 2018 года в целом по России составило 105,4 млрд кВт•ч, что так же на 3,8 % больше, чем в декабре 2017 года.

В декабре 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 107,5 млрд кВт•ч, что на 4,7 % больше, чем в декабре 2017 года. Электростанции ЕЭС России в декабре 2018 года выработали 105,4 млрд кВт•ч электроэнергии, что так же на 4,7 % больше выработки в декабре 2017 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 65,4 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем в декабре 2017 года. Выработка ГЭС за тот же месяц составила 14,2 млрд кВт•ч (на 1,1 % меньше, чем в декабре 2017 года), выработка АЭС – 20,0 млрд кВт•ч (на 8,3 % больше, чем в декабре 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,7 млрд кВт•ч (на 2,6 % больше показателей декабря 2017 года).

Максимум потребления мощности по ЕЭС России в декабре 2018 года составил 151 877 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2017 года на 3,7 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в декабре 2018 года относительно того же месяца 2017 года связано с температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха в декабре 2018 года в целом по ЕЭС России составила -10,8 ⁰С, что ниже температуры декабря 2017 года на 4,7 °С.

Данные за декабрь 2018 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно декабря 2017 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно декабря 2017 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

5,4

-0,1

5,1

0,9

Сибирь (с учетом изолированных систем)

21,2

4,5

21,5

3,4

Урал

25,3

3,5

24,7

1,6

Средняя Волга

10,5

-0,3

10,6

2,9

Центр

23,6

6,0

24,1

6,3

Северо-Запад

11,5

10,8

9,4

4,7

Юг

10,0

7,1

10,0

5,7

Компания: АО "СО ЕЭС"

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