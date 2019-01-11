Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2017 годом

Медиаотчет портала RusCable.Ru за 2018 год
11 января 2019, 15:30
Рубрика: Производство
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО "СО ЕЭС" потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году составило 1055,5 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше объема потребления в 2017 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.
Выработка электроэнергии в России в 2018 году составила 1091,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем в 2017 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1070,9 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2018 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 620,1 млрд кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем в 2017 году. Выработка ГЭС за 2018 год составила 183,8 млрд кВт•ч (на 2,7 % больше, чем в 2017 году). АЭС в 2018 году выработано 204,1 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2017 году. Электростанции промышленных предприятий за 2018 год выработали 62,0 млрд кВт•ч (на 3,0 % больше, чем в 2017 году).
Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2018 году зафиксирован 24 декабря. Его значение составило 151 877 МВт, что на 0,5 % больше аналогичного показателя 2017 года.
Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России в 2018 году обусловлено температурным фактором: в марте и декабре 2018 года в энергосистеме наблюдалось существенное снижение среднемесячной температуры наружного воздуха относительно аналогичного показателя 2017 года – соответственно на 6,0 и 4,7 ºС. Более низкая по сравнению с показателями 2017 года среднемесячная температура воздуха была также в феврале и ноябре 2018 года.
Данные за 2018 год
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно 2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
50,6
|
3,3
|
47,0
|
3,7
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
213,1
|
1,3
|
217,9
|
2,0
|
Урал
|
263,7
|
1,2
|
261,1
|
0,0
|
Средняя Волга
|
114,4
|
6,1
|
110,2
|
2,0
|
Центр
|
231,8
|
-2,4
|
242,5
|
1,7
|
Северо-Запад
|
113,3
|
4,6
|
95,0
|
1,2
|
Юг
|
104,7
|
4,7
|
102,3
|
3,2
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2018 года составило 103,3 млрд кВт•ч, что на 3,8 % больше объема потребления за декабрь 2017 года. Потребление электроэнергии в декабре 2018 года в целом по России составило 105,4 млрд кВт•ч, что так же на 3,8 % больше, чем в декабре 2017 года.
В декабре 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 107,5 млрд кВт•ч, что на 4,7 % больше, чем в декабре 2017 года. Электростанции ЕЭС России в декабре 2018 года выработали 105,4 млрд кВт•ч электроэнергии, что так же на 4,7 % больше выработки в декабре 2017 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 65,4 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем в декабре 2017 года. Выработка ГЭС за тот же месяц составила 14,2 млрд кВт•ч (на 1,1 % меньше, чем в декабре 2017 года), выработка АЭС – 20,0 млрд кВт•ч (на 8,3 % больше, чем в декабре 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,7 млрд кВт•ч (на 2,6 % больше показателей декабря 2017 года).
Максимум потребления мощности по ЕЭС России в декабре 2018 года составил 151 877 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2017 года на 3,7 %.
Увеличение потребления электроэнергии и мощности в декабре 2018 года относительно того же месяца 2017 года связано с температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха в декабре 2018 года в целом по ЕЭС России составила -10,8 ⁰С, что ниже температуры декабря 2017 года на 4,7 °С.
Данные за декабрь 2018 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно декабря 2017 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно декабря 2017 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
5,4
|
-0,1
|
5,1
|
0,9
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
21,2
|
4,5
|
21,5
|
3,4
|
Урал
|
25,3
|
3,5
|
24,7
|
1,6
|
Средняя Волга
|
10,5
|
-0,3
|
10,6
|
2,9
|
Центр
|
23,6
|
6,0
|
24,1
|
6,3
|
Северо-Запад
|
11,5
|
10,8
|
9,4
|
4,7
|
Юг
|
10,0
|
7,1
|
10,0
|
5,7