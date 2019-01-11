Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2017 годом

По оперативным данным АО "СО ЕЭС" потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году составило 1055,5 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше объема потребления в 2017 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.

Выработка электроэнергии в России в 2018 году составила 1091,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем в 2017 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1070,9 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2018 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 620,1 млрд кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем в 2017 году. Выработка ГЭС за 2018 год составила 183,8 млрд кВт•ч (на 2,7 % больше, чем в 2017 году). АЭС в 2018 году выработано 204,1 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2017 году. Электростанции промышленных предприятий за 2018 год выработали 62,0 млрд кВт•ч (на 3,0 % больше, чем в 2017 году).

Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2018 году зафиксирован 24 декабря. Его значение составило 151 877 МВт, что на 0,5 % больше аналогичного показателя 2017 года.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России в 2018 году обусловлено температурным фактором: в марте и декабре 2018 года в энергосистеме наблюдалось существенное снижение среднемесячной температуры наружного воздуха относительно аналогичного показателя 2017 года – соответственно на 6,0 и 4,7 ºС. Более низкая по сравнению с показателями 2017 года среднемесячная температура воздуха была также в феврале и ноябре 2018 года.

Данные за 2018 год