Производство сплавов цветных металлов планирует увеличить выпуск свинца

В филиале "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) стартовала программа перспективного развития производства, направленная на увеличение выпуска свинца.

По словам директора филиала Тагира Хафизова, в рамках реализации программы сейчас идет строительство нового здания, где в будущем разместится новый разливочный конвейер и участок пакетирования готовой продукции.

На данный момент подрядчики завершили возведение каркаса здания, приступили к монтажу кровли и отделочным работам. Кроме того, в здании ведутся работы по созданию фундаментов для двух новых рафинировочных котлов.

Напомним, что филиал "Производство сплавов цветных металлов" специализируется по выпуску марочного свинца. В 2016 г. в металлургическом цехе филиала был реализован проект по техническому перевооружению с установкой комплекса коротко-барабанных печей для производства чернового свинца и последующего его кондиционирования в рафинировочных котлах до марочного производства.

"Металлоснабжение и сбыт"