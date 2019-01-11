Производство сплавов цветных металлов планирует увеличить выпуск свинца

Сочи представит на инвестфоруме 2019 года проекты
11 января 2019, 14:30
Рубрика: Производство
Метки: СВИНЕЦ
Отрасль: Металлургия
В филиале "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) стартовала программа перспективного развития производства, направленная на увеличение выпуска свинца.
По словам директора филиала Тагира Хафизова, в рамках реализации программы сейчас идет строительство нового здания, где в будущем разместится новый разливочный конвейер и участок пакетирования готовой продукции.
На данный момент подрядчики завершили возведение каркаса здания, приступили к монтажу кровли и отделочным работам. Кроме того, в здании ведутся работы по созданию фундаментов для двух новых рафинировочных котлов.
Напомним, что филиал "Производство сплавов цветных металлов" специализируется по выпуску марочного свинца. В 2016 г. в металлургическом цехе филиала был реализован проект по техническому перевооружению с установкой комплекса коротко-барабанных печей для производства чернового свинца и последующего его кондиционирования в рафинировочных котлах до марочного производства.