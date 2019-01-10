В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" будут построены и реконструированы 400 объектов водоснабжения

За время реализации федерального проекта "Чистая вода" в 83 регионах будут построены и реконструированы порядка 400 крупных объектов водоснабжения. Объем финансирования проекта составит 245 млрд руб., включая деньги федерального, региональных бюджетов и инвесторов.

Об этом 11 января сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время рабочей поездки в Курган.

Федеральный проект "Чистая вода" направлен на повышение качества питьевой воды в субъектах Российской Федерации.

"Основная цель реализации проекта - увеличение доли россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжениям. Эта задача определена в майском указе Президента РФ. Проект сложный, но мы приложим все усилия для его реализации", - прокомментировал глава Минстроя России.

Оценка качества воды будет производиться в соответствии с методикой Роспотребнадзора.

В Курганской области лимит финансирования на реализацию мероприятий по повышению качества питьевой воды до 2024 года составляет более двух миллиардов рублей. "В регионе достаточно низкий показатель качества воды, которую граждане получают из систем централизованного водоснабжения. Мы надеемся, что реализация проекта "Чистая вода" позволит существенно улучшить этот показатель", - отметил Владимир Якушев.