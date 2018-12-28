"Москабельмет" награждает лучших

Сочи представит на инвестфоруме 2019 года проекты
14 января 2019, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Как приятно открывать 2019 год фотографией с церемонии награждения лучших сотрудников "Москабельмет" почетными грамотами за декабрь прошлого года.
Итак, лучшим руководителем структурного подразделения, исходя из наибольшего количества баллов, набранных при оценке работы руководителей структурных подразделений организации, определена начальник одела по работе с персоналом (ОРП) Филатова Татьяна.
Лучшими работниками "Москабельмет" признаны:
среди рабочих: слесарь-сантехник 6 разряда отдела управления производственной инфраструктурой (ОУПИ) Денцель Сергей Владимирович; опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда ПСК Федоненков Александр Андреевич; механик СГМ Шалагин Олег Вячеславович;
среди служащих: начальник участка эксплуатации энергооборудования гостиничного комплекса (ГК) Утенко Валерий Владимирович.
Награждение сотрудников за лучшие результаты по итогам выполнения производственного задания проходит каждый месяц, а это значит, что у каждого работника "Москабельмет" есть возможность раскрыть свой потенциал, достигнуть высокие показатели в работе и завоевать звание "Лучший работник компании".
Поздравляем и гордимся победителями! Так держать!