"Москабельмет" награждает лучших

Как приятно открывать 2019 год фотографией с церемонии награждения лучших сотрудников "Москабельмет" почетными грамотами за декабрь прошлого года.

Итак, лучшим руководителем структурного подразделения , исходя из наибольшего количества баллов, набранных при оценке работы руководителей структурных подразделений организации, определена начальник одела по работе с персоналом (ОРП) Филатова Татьяна.

Лучшими работниками "Москабельмет" признаны :

среди рабочих : слесарь-сантехник 6 разряда отдела управления производственной инфраструктурой (ОУПИ) Денцель Сергей Владимирович; опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда ПСК Федоненков Александр Андреевич; механик СГМ Шалагин Олег Вячеславович;

среди служащих : начальник участка эксплуатации энергооборудования гостиничного комплекса (ГК) Утенко Валерий Владимирович.

Награждение сотрудников за лучшие результаты по итогам выполнения производственного задания проходит каждый месяц, а это значит, что у каждого работника "Москабельмет" есть возможность раскрыть свой потенциал, достигнуть высокие показатели в работе и завоевать звание "Лучший работник компании".

Поздравляем и гордимся победителями! Так держать!