Работать без формализма: в "Тюменьэнерго" определили лучший филиал по охране труда и пожарной безопасности

Филиал "Энергокомплекс" признан победителем корпоративных смотров-конкурсов АО "Тюменьэнерго" по охране труда и работе с персоналом и пожарной безопасности. Также в области охраны труда лучшими с небольшим отрывом от лидеров стали Когалымские и Нижневартовские электрические сети (второе и третье места соответственно). В конкурсе по пожарной безопасности второе место занял филиал "Урайские электрические сети", замкнули тройку лидеров Сургутские электрические сети.

Смотры-конкурсы по этим направлениям ежегодно стартуют в "Тюменьэнерго" в начале календарного года и нацелены на предупреждение несчастных случаев на производстве и совершенствование системы управления охраной труда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, улучшение противопожарного состояния объектов компании, развитие взаимодействия с органами власти и подразделениями МЧС.

Филиалы компании оценивались по многим критериям. Специальная комиссия учитывала не только показатели травматизма, но и выполнение мероприятий, направленных на повышение культуры производства, в том числе организацию работы с персоналом, проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, результаты проверки знаний требования нормативных документов, проведение дней охраны труда и многое другое. Состояние противопожарной безопасности оценивали по основополагающим критериям: обеспеченность средствами пожаротушения, установками противопожарной защиты, проведение огнезащитной обработки, содержание зданий, сооружений, территорий подстанций и ВЛ, оборудование путей эвакуации, соблюдение правил хранения пожароопасных материалов и веществ, содержание автотранспорта.

"Победа филиала – это заслуга всего коллектива, здесь нельзя выделить какую-то одну службу или группу специалистов. Трудились все, выкладываясь на сто процентов, отсюда и результат. Составляющих много: выполнение нормативных требований в полном объёме, проведение учений и тренировок, качественная сдача экзаменов персоналом. Все знания и навыки проверяются и отрабатываются на внутренних соревнованиях между службами филиала. Формализма в вопросе охраны труда нет и быть не может. Я с уверенностью могу сказать, что и в реальной ситуации многие наши специалисты не растеряются и смогут сделать всё возможное, чтобы спасти жизнь человеку", – прокомментировал директор филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Андрей Соловьёв.

Коллективные и личные заслуги сотрудников компании стали весомым вкладом при подведении итогов корпоративных конкурсов. Так, например, мастер службы РЗиА "Энергокомплекса" Владимир Абрамов победил сначала на муниципальных, а затем и в окружных соревнованиях по оказанию первой помощи пострадавшим. Филиал "Урайские электрические сети" в 2018 году занял первое место в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди организаций города Урай, а инженер службы производственной безопасности и производственного контроля Южного ТПО филиала "Тюменские распределительные сети" Виктор Блинов показал лучший результат в номинации "Предприятия в области распределения электроэнергии" на Первом Всероссийском конкурсе "Лучший специалист по пожарной безопасности".

По результатам смотров-конкурсов каждому подразделению были даны рекомендации по улучшению противопожарного состояния и охраны труда. Выявленные недочёты будут учтены при разработке перечня мероприятий, направленных на усовершенствование работы в области охраны труда и противопожарной защиты электросетевого комплекса компании в 2019 году.