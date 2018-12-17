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Мероприятия

"Сарансккабель" - лауреат конкурса "100 лучших товаров России".

Сарансккабель - лауреат конкурса 100 лучших товаров России.

14 января 2019, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Сарансккабель

Сарансккабель

Сарансккабель

20 декабря в Доме Республики были подведены итоги конкурса Лучшие товары Мордовии и награждены победители федерального этапа Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России". Продукция ООО "Сарансккабель", стала дипломантом в номинациях "Продукция производственно-технического назначения" и "Новинка года".

Победителем конкурса признан силовой кабель среднего напряжения с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки "SKAPU". Продукция данной марки обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.  Это прежде всего стойкость к динамическим нагрузкам, расширенный диапазон рабочих температур и гибкость при низких  температурах, а так же устойчивость к различным условиям окружающей среды: озон, солнечные лучи, влажность.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"

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