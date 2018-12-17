"Сарансккабель" - лауреат конкурса "100 лучших товаров России".

20 декабря в Доме Республики были подведены итоги конкурса Лучшие товары Мордовии и награждены победители федерального этапа Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России". Продукция ООО "Сарансккабель", стала дипломантом в номинациях "Продукция производственно-технического назначения" и "Новинка года".

Победителем конкурса признан силовой кабель среднего напряжения с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки "SKAPU". Продукция данной марки обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Это прежде всего стойкость к динамическим нагрузкам, расширенный диапазон рабочих температур и гибкость при низких температурах, а так же устойчивость к различным условиям окружающей среды: озон, солнечные лучи, влажность.