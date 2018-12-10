Симфония безопасности

Кабели LAPP над сценой концертного зала "Зарядье"

В предвкушении шоу

Суматоха в гардеробе, шумная рассадка по местам в зале, вы выключаете телефон, до начала представления остаются считанные минуты, зал медленно погружается во тьму и в мгновение становится удивительно тихо. Секунды томного ожидания будто длятся вечность, и вдруг тьму прорезает свет прожекторов. Шоу началось!

Если вы любите ходить в театр, оперу или посещать концерты классической музыки, то каждому из вас знакомо это неповторимое чувство "начала" представления. Зачарованные происходящим на сцене, мы воспринимаем свет и звук как неотъемлемую часть шоу, но мало кто из нас задается вопросом "Как это работает и кто вообще за всем этим стоит?".

Там где высокая музыка встречает высокие технологии

В начала сентября в природно-ландшафтном парке "Зарядье", расположенном в историческом районе Москвы, состоялось открытие одноименного концертного зала, на котором присутствовали первые лица страны.

Концертный зал "Зарядье" не имеет аналогов в стране по своим акустическим и техническим характеристикам. Пространство комплекса может трансформироваться: амфитеатр может быть выровнен с партером, оркестровая яма может регулироваться по высоте. Это позволяет проводить здесь не только концерты классической музыки, но и принимать современные мультижанровые проекты.

Комплекс концертного зала встроен в искусственный холм, здание воздушное, светлое с тонкими линиями. Стеклянные окна обеспечивают панорамные виды на Кремль, старый город и Москву-реку. Общая площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров. В комплексе два зала: большой концертный зал на 1578 мест, и малый на 396 мест.

Акустика зала спроектирована японским инженером Ясухисой Тоётой. Среди его работ Дом Музыки в Хельсинки, Эльбская Филармония в Гамбурге, Santori Hall в Минато, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и многие другие концертные площадки и залы.

Нет смысла рисковать

Генеральным подрядчиком по строительству МКЗ "Зарядье" выступила компания "Мосинжпроект", комплексом работ по сценическим технологиям занималась компания АО "Дока центр". "Дока центр" давно и успешно сотрудничает с компанией "Стройцирк". В данном проекте она отвечала за производство работ по монтажу системы верхней механизации сцены. Конструкция верхней механики сцены включает в себя систему подъема софитного освещения, в которой применен кабель управления ÖLFLEX® CLASSIC 110 H.

Кабель питает электроэнергией и приводит в действие двигатели цепных лебедок, предназначенных для подъема и опускания грузов, с постоянной скоростью, весом от 125 кг до 2500 кг. Данные устройства размещены над потолком, не видимы постороннему глазу и функционируют прямо над головами зрителей. "Вдумайтесь, какой риск и ответственность берет на себя производитель оборудования и компания подрядчик. Нет смысла рисковать, когда дело касается безопасности и жизней людей", - заявил специалист по снабжению Михаил Клименков.

Основная задача специалиста по снабжению – это обеспечение проектов материалами надлежащего качества. Подбор идет в зависимости от сложности отдельных площадок. В случае концертного зала "Зарядье", заказчик предъявлял особые критерии к безопасности материалов.

По сравнению с кабелями российского производства, ÖLFLEX® CLASSIC 110 H отличается особой гибкостью и качеством. Данное свойство значительно упрощает процесс работы с ним и экономит драгоценное время на монтаж. В сравнении с аналогичной продукцией иностранных производителей, LAPP предлагают высокое качество и сервис из первых рук за разумные деньги. Кабель ÖLFLEX® CLASSIC 110 H не содержит галогенов, он негорючий, соответствует российским и международным стандартам качества и безопасности, поэтому выбор пал именно на него. "У нашей компании за много лет работы уже есть серьезная репутация, и нам не хочется её терять. Стоит ошибиться один раз и это всё – будет крах", - подытожил Михаил Клименков.



Клиент

На сегодняшний день в индустрии шоу бизнеса задействовано достаточно много игроков. Но предприятия, которые могут полностью разработать, изготовить и произвести полный монтаж оборудования необходимого для любого мероприятия, можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно такой редкой "птицей" является "Стройцирк".

Компания была основана в далеком 1991 году. В ранние годы своего существования они производили металлоконструкции, световые комплексы, специализированные цирковые аппараты, предназначенные в первую очередь для цирков. Однако сейчас возможности компании значительно расширились – от переоборудования концертной или театральной площадки любой сложности, до проектирования концертного зала с нуля. За плечами компании "Стройцирк" годы безупречной работы, огромный накопленный опыт и ряд громких проектов, таких как Театр ГИТИС, Московский Государственный Театр Эстрады, большая сцена лагеря "Артек" и многие другие.

О компании LAPP:

Компания LAPP, главный офис в г. Штутгарт, Германия, является ведущим поставщиком интегрированных решений и фирменной продукции в сфере кабельно-проводниковой продукции и технологий соединения. Ассортимент компании включает в себя стандартные и особо гибкие кабели, аксессуары и инструмент, а также системные и индивидуальные решения для подключения оборудования и техники.

Основные рынки LAPP - машиностроение, производство оборудования и техники. К другим ключевым рынкам относятся пищевая промышленность, энергетический сектор и автомобилестроение.

Компания LAPP была основана в 1959 г. и до сих пор остаётся семейным предприятием. В 2016/17 финансовом году общий объем продаж составил 1 027 млн. евро. LAPP имеет 17 производственных площадок, 40 дочерних предприятий и около 100 партнёров и 3770 сотрудников по всему миру.