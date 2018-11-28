Сотрудники филиала "Чувашэнерго" прошли курс гражданской обороны

83 работника Аппарата управления и Северного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" прошли и успешно завершили обучение на курсах гражданской обороны в г. Чебоксары.

Занятия проводились в соответствии с планом переподготовки и повышения квалификации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций филиала на 2019 год. В ходе обучения преподаватели курсов познакомили слушателей с федеральными законами в области ГО и ЧС, а также законопроектами, действующими на территории Чувашской Республики.

Кроме того, энергетикам подробно рассказали о системе мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Обеспечение непрерывного обучения и повышения профессионального уровня работников – одно из приоритетных направлений кадровой политики филиала "Чувашэнерго". В ближайшее время еще 53 сотрудника филиала "Чувашэнерго" пройдут обучение по курсу гражданской обороны в городах Канаш и Алатырь.