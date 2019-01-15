Акция "Качество на 5. Двойной форсаж": победители получают автомобили!

В 2018 году IEK GROUP провела масштабную акцию "Качество на 5. Двойной форсаж" для менеджеров отделов продаж компаний-партнеров. Самые активные продавцы, вошедшие в ТОП-100 в своем федеральном округе, участвовали в розыгрыше автомобилей SKODA OCTAVIA, который прошел в прямом эфире на сайте акции и на канале IEK GROUP в YouTube. И вот пришло время вручения главных призов.

Сразу после новогодних праздников первые победители приехали в центральный офис IEK GROUP за теперь уже своими автомобилями. IEK GROUP от всей души поздравляет Алексея Халипского из НК "Северо-Запад" (Санкт-Петербург), Александра Ионова и Вадима Чернышова, менеджеров компании ЭТМ (Тюмень и Липецк).

У каждого победителя своя история успеха. Вадим Чернышов, например, не считал себя очень удачливым, так что на автомобиль особо не рассчитывал. Но за возможность войти в рейтинг ТОП-100 боролся серьезно, тем более, что его главный конкурент сидел за соседним столом. В результате в ТОП-100 акции "Качество на 5. Двойной форсаж" остались оба менеджера липецкого офиса ЭТМ и с нетерпением ждали розыгрыша автомобилей. Собирались смотреть его трансляцию в прямом эфире на сайте акции, но в последний момент отвлеклись на клиентов и все пропустили.

О своей победе Вадим узнал, когда его стали поздравлять коллеги. Сначала даже не поверил в свою удачу. Но вот она, SKODA OCTAVIA, — вручается счастливому владельцу. Ключ на старт, поехали домой в Липецк!

IEK GROUP еще раз поздравляет победителей акции "Качество на 5. Двойной форсаж" и благодарит всех ее участников. Качество вашей работы было на твердую пятерку, и она обязательно принесет всем удачу!