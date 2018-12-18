Алюминиевая Ассоциация продолжит работу по созданию инновационных сплавов для электропроводки

Одним из важных направлений деятельности Алюминиевой Ассоциации в 2019 году станет продолжение работы по созданию инновационных сплавов для производства современной кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко, открывая итоговое заседание сектора "Энергетика".

Москва, 26 декабря. На заседании были подведены итоги работы по данному направлению в 2018 году – уходящий год отмечен такими положительными результатами, как возвращение алюминиевой проводки в жилищное строительство, разработка и запуск инновационного алюминиевого кабеля. В рамках обсуждения ВНИИКП проинформировал о получении положительных результатов НИОКРов, которые в настоящее время ведутся по созданию новых инновационных видах кабеля с алюминиевыми сплавами. Среди планов на 2019 год – поддержка отечественных производителей по вопросам экспорта кабельно-проводниковой продукции и импортозамещения, содействие в разрешении вопросов по получению транспортных и других субсидий со стороны государства, усиление работы по противодействие фальсификата и контрафакта в рамках проекта "Кабель без опасности".

В работе приняли участие крупнейшие производители КПП – компании "Завод "Москабель", "Эм-Кабель", "Сарансккабель", "Ункомтех", "Камский кабель", а также ВНИИКП и Ассоциации "Электрокабель".