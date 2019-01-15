Энергетики "Ставропольэнерго" обеспечили надежное электроснабжение потребителей в период новогодних каникул

В период праздничных дней энергоснабжение потребителей 26 районов Ставропольского края в зоне ответственности филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") находилось под усиленным контролем специалистов энергокомпании. Энергетики приняли все необходимые меры для того, чтобы избежать нештатных ситуаций, осуществляли постоянный мониторинг технического состояния всех энергообъектов, организовали круглосуточное дежурство ответственных руководителей, ремонтного персонала, усилили меры по антитеррористической защите энергетических объектов.

Как отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" Павел Зинченко, в режиме оперативной готовности находились 18 аварийных бригад, обеспеченных всей необходимой спецтехникой, 17 резервных источников электроэнергии. Под особым контролем – работа оборудования электрических сетей и подстанций, осуществляющих электроснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения.



Во избежание возникновения технологических нарушений, обрывов проводов и повреждения опор линий электропередачи специалисты компании в период новогодних праздников провели 13 плавок гололеда на воздушных линиях всех классов напряжения. По мнению специалистов энергокомпании, на сегодняшний день проведение плавок является самым продуктивным способом борьбы с налипанием снега и льда на провода воздушных линий электропередачи.



Благодаря проведенному комплексу предупредительных мероприятий в период новогодних праздников ставропольские энергетики не допустили сбоев в работе электросетевого комплекса. Потребители получали электроэнергию в полном объеме.