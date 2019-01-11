Крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока исполнилось 45 лет

15 января 1974 года состоялся пуск первого энергоблока самой мощной тепловой электростанции Дальнего Востока – Приморской ГРЭС. За прошедшие 45 лет станция выработала более 200 миллиардов кВт.ч электроэнергии, что соответствует потреблению электроэнергии всего ДФО за четыре года. Приморская ГРЭС входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания", дочернего общества РусГидро.

Решение о строительстве на севере Приморского края крупной тепловой электростанции и поселка энергетиков Лучегорск было принято в 1963 годe. К строительству станции, ставшей Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой, подключились 15 министерств. За период с 1974 года по 1990 год на Приморской ГРЭС было построено девять энергоблоков. Установленная электрическая мощность станции достигла 1467 МВт, тепловая – 237 Гкал/час.

Приморская ГРЭС была построена на "борту" угольного разреза, где залегали бурые угли. Это позволило минимизировать затраты на доставку топлива, но потребовало внедрения специальных методов сжигания угля. Поэтому на специально спроектированных для новой станции котлоагрегатах были установлены первые в СССР крупные мелющие вентиляторы, изготовленные предприятиями министерства оборонной промышленности. Оригинально была решена проблема высокой влажности угля – перед подачей в котел он подсушивается горячими дымовыми газами. Немало новых технических решений потребовало и строительство на заболоченной местности водохранилища площадью более десяти квадратных километров для охлаждения турбогенераторов.

Приморская ГРЭС сегодня является крупнейшей тепловой станцией на Дальнем Востоке России и второй по мощности электростанцией региона (после Бурейской ГЭС). Она производит половину электроэнергии, потребляемой в Приморском крае, и обеспечивает теплом п. Лучегорск.

В юбилейный год Приморская ГРЭС входит с объемными программами модернизации и ремонтов. Запланированы капитальные ремонты четырех котлоагрегатов, двух турбин и генераторов, одного трансформатора, замена масляных выключателей на элегазовые, строительство третьего яруса дамбы золоотвала и монтаж новой системы очистки воды.